Pásztor Bence hazatér

Négy év után távozik az ARAK Utánpótlás Akadémia kötelékéből az ifjúsági világbajnok kalapácsvető, Pásztor Bence.

Pásztor Bence négy esztendővel ezelőtt igazolt az ARAK-hoz, s most visszatér Veszprémbe, a VEDAC-hoz. A kalapácsvető megcélozta a tokiói olimpiát is. Minderről sajtótájékoztató keretében számolt be a VEDAC.

– Hálás köszönettel tartozom az ARAK-nak és Székesfehérvárnak az elmúlt négy­éves támogatásukért és bizalmukért, amit felém tanúsítottak. Most viszont elérkezettnek éreztem az időt azzal, hogy az olimpiát egy évvel elhalasztották, hogy újra Zentai Tiborral és a VEDAC-cal az otthonomban folytassam a felkészülést – vélekedett a 25 éves kalapácsvető. – Minden támogatás ellenére, legyen ez anyagi vagy erkölcsi, nem tudtam beilleszkedni a város körforgásába, és nem igazán találtam a helyemet fehérváriként. Tibivel van egy befejezetlen munkánk, amelyet 2005 augusztusában kezdtünk el, és mind a ketten úgy gondoljuk, hogy ezt együtt kell befejeznünk, és jövőre mindenképpen ott szeretnénk lenni Tokióban az olimpián. Pásztor Bence a szeptemberi csapatbajnokságon az ARAK színeiben versenyez, október elsejétől lesz újra veszprémi nehézatléta.