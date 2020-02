Párokban készül a Dunaferr

Lassacskán véget ér az alapozó időszak, és a vízi edzések lesznek a hangsúlyosak a Dunaferr Kajak-Kenu Szakosztályánál, ahol az élversenyzők külföldön kezdik meg a felkészülést.

Két maratonista kajakos mellett két, az olimpiára is esélyes kenus vág neki piros mezben az olimpia évének – Máthé Krisztián élettársával, Katona Lilivel Sevillában készül majd, míg a riói ötkarikás játékokat megjárt Hajdu Jonatán új párjával, Kiss Balázzsal már el is utazott Dél-Afrikába.

– Nagyon várom az afrikai vízre szállást, mert mindig fel tudok töltődni az edzések mellett ilyenkor a gyönyörű, élettel teli környezetben – kezdte Kiss, aki élete első olimpiáján vehet részt, ha sikerül az áprilisi kvalifikáció. – Újdonság, hogy több tudományos mérést is tettünk az edzésmunkába, és szerintem ez volt a kulcsa annak, hogy hétről hétre, hónapról hónapra tudtunk javulni.

A páros a 3 hetes afrikai kiruccanás után szintén az Ibériai-félsziget felé veszi az irányt, majd a szegedi Maty-éren maradnak a válogató versenyekig.

– Balázs jól leírta a dolgokat, annyival egészíteném ki, hogy emellett gyógytornázunk is heti rendszerességgel, mindezt a klub támogatása mellett, úgyhogy abszolút bizakodó vagyok. – tette hozzá Hajdu.

Hosszútávban más az elképzelés – a kicsit megnyújtott alapozás után február 23-án egyből Spanyolország felé indul a világbajnoki ezüstérmes Máthé Krisztián és párja, az utánpótlás bajnok Katona Lili, hogy felkészüljenek a budapesti maraton-Európa-bajnokságra – utóbbinak nehezebb dolga lesz, több szempontból is.

– Január közepétől meg kellett szakítanom 3 hétre az edzéseimet, mert anyajegyeket kellett leműteni az arcomról és a hátamról, amiben még most is van egy varrat. Ez egy kicsit hátráltat, de a héten kezdtem újra a munkát, és már vízre is szálltunk egyszer-kétszer. Persze most elég edzetlennek is érzem magam, remélem, a jövő heti edzőtáborig újra visszatérek a formámhoz – összegzett Katona Lili, aki idén már elsőéves felnőttként kezdi meg a 2020-as évet.

– Feltöltődtem, és motiváltan vágok neki az évnek. Január közepén sífutó táborban voltam, mely kizökkentett a monotonitásból. Várom a vízre szállást, a környezetváltást, hogy a kajakozás legyen a középpontban. Idén a gyorsaságom lesz az, amiben leginkább előre szeretnék lépni – tekintett előre bizakodóan Máthé.