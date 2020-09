Parázs csatát, élvezetes meccset ígér a Fehérvár–Felcsút párharc

A tabella élén álló Puskás Akadémia FC látogat a közvetlen üldöző Mol Fehérvár FC otthonába az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 4. fordulójában szombaton 19.30 órakor.

Nagy volt az adok-kapok mostanában Fehérvár és Felcsút között. Az élvonal futballjának két szomszédvára alaposan megszórta egymást az utóbbi randevúkon, igaz, az egymás elleni mérleg még mindig székesfehérvári fölényt mutat. 16 alkalommal csapott össze a Vidi és a Puskás az NB I-ben, kilencszer győztek a piros-kékek, s négy döntetlen mellett csak háromszor örülhettek az összes pontnak a felcsútiak. A közelmúlt eseményei már arról tanúskodnak, egyik Fehérvár–Felcsút csata sem lefutott találkozó. Legutóbb idegenben 4-1-re nyert a Vidi, s visszavágott a Puskás korábbi, Fehérváron elért 3-1-es sikeréért. Előtte megint a koronázóvárosiak voltak jobbak (2-0), s egy 1-1-es döntetlent megelőzően pedig a PAFC nyert 3-0-ra és 2-1-re.

Nem lehet jósolni. Már csak azért sem, mert a koronavírus miatt kialakult globális mizéria alaposan átírta a forgatókönyvet az NB I-ben is. A Puskás Akadémia például halasztotta bajnokijait, majd amikor már pályára kellett lépnie, a felnőttek között szinte alig futballozó fiataljait is csatasorba állította. S milyen jól tette Hornyák Zsolt, hiszen az Újpestet és a Kisvárdát is elkalapálták a felcsútiak, s egyetlen makulátlan egyletként, egy meccsel kevesebbet játszva vezetik a tabellát. Második a Mol Fehérvár FC, mely a ZTE és a Paks elleni döntetlen után a Budafokot idegenben verte 4-1-re. Azon a meccsen már kézzelfogható volt nem csupán a lendületes támadójáték, de a kapusok közötti versenyhelyzet is. A válogatott Kovácsik Ádám helyett Emil Rockov védett.

– Nem folyik a csapaton belül erről különösebb kommunikáció, mindenki teszi a dolgát. A meccs előtt eldől, hogy ki áll a kapu elé a Puskás ellen – fogalmazott Kovácsik Ádám. – A magyar válogatottól visszatért játékos hétfőtől már együtt edzett a csapattal, azonban az északmacedón válogatott Boban Nikolov és Viszar Muszliu, valamint a bosnyák nemzeti együttes tagja, Armin Hodzic csak a hét második felében csatlakoztak. 10-15-en edzettünk, nem volt túl ideális.

A fehérvári portás szerint nem egyszerű a Puskás ellen játszani, mert a felcsútiak ritmusban vannak, a válogatott program miatti szünetben is bajnokit játszottak.

– Érdekes a helyzet, hiszen a Puskásnál kicserélődött a kezdő, sok fiatal került be, viszont lendületben vannak, ami ilyenkor veszélyes lehet. Ugyanakkor nem lehet más a célunk, mint győzni. Remélem, hogy sikerül itthon tartani a három pontot. Figyeltem a meccseiket, nem hiszem, hogy meglepetést tudnak okozni. A stabil védekezésből próbálnak gyorsan megindulni, lendületes fiataljaik révén, nekünk azonban nyernünk kell, és nyerni is fogunk!

A Puskás AFC a Kisvárdát mintajátékkal verte 3-0-ra, a vezetőedző érthetően a teljes védelmet dicsérte, nem hibáztak. S maradnának hibátlanok.

– Jelenleg nem vagyunk túl jó helyzetben, de mindannyian beleadunk mindent a munkába, és segítjük egymást – fogalmazott a Puskás védője, Kamen Hadzsiev. – Spandler Csabával mindketten bal lábasak vagyunk, de ez nem okoz gondot a védelem tengelyében. Koncentráltan figyelünk arra, hogy ne hibázzunk, mert abból helyzetbe kerül az ellenfél. Így teszünk majd Fehérváron is. Remélem, a Vidi ellen is minden csapatrész jól teljesít, s megnyerjük a mérkőzést.