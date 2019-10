Parádézott a Dunaújváros

Az OB I-ben szereplő Dunaújváros női vízilabdacsapata 20 gól fölé jutott, míg az OB I-ben vitézkedő Fehérvár Vízilabda SE papírforma-vereséget szenvedett.

BHSE–DUE-Maarsk Graphics 6-22 (2-7, 1-6, 0-7, 3-2)

Kőér utcai Uszoda, vezette: Nóvé Gyula, Sándor Péter

Honvéd: Varga Cs. – Pap M., Rajna 1, Gyárfás D., Bálint 2, Szűcs E. 3, Czakó. Cserék: Magyari (kapus), Bognár Zs., Molnár A., Káldy, Pelle. Vezetőedző: Rottler Antal.

Dunaújváros: Kiss A. – Brezovszki 2, Gurisatti 8, Horváth B. 1, Mahieu 3, Ziegler, Vályi 3. Cserék: Sajben V. (kapus), Szabó N., Huszti 3, Szellák, Pál R. 1, Sajben N. 1 Vezetőedző: Mihók Attila.

Esélyeshez méltó magabiztossággal állt bele a találkozóba a Dunaújváros, amely rögtön az első negyedben ötgólos differenciát tudott kiharcolni. A folytatásban ez az előny nemhogy csökkent, egészen 16 gólosra nőtt, aminek egyik fő letéteményese a nyolc gólig jutó Gurisatti Gréta volt. Az újvárosiak gólra törő és pontos játékát jól mutatja, hogy a Honvéd kapujában Varga Csenge 11, míg Magyari Gabriella mindössze 25 százalékos védési hatékonysággal zárta a találkozót.

– Számunkra ez egy könnyű mérkőzés volt, amelyre taktikai feladatokat, célokat tűztünk ki magunk elé, amelyeket részben sikerült megvalósítani, részben nem – kezdte értékelését Mihók Attila vezetőedző. – Nem túlzás azt állítani, hogy osztálykülönbség van a két csapat között, ezért is inkább a fiatalokat próbáltam szerepeltetni. Az ő hozzáállásukkal kapcsolatban nem láttam problémát, de a teljesítményen még van mit csiszolni. A hétvége egyik legfőbb tanulsága, hogy egy ifiből felkerült játékosnak a képzési rendszerébe is kell egy átmeneti időszakot biztosítanunk, amikor nekik önálló döntéshelyzetbe kerülve is meg kell állniuk a helyüket.

YBL WPC–FVSE 21-7 (7-0, 5-2, 3-3, 6-2)

Komjádi Béla Sportuszoda, vezette: Homonnai, Fodor.

YBL: Csillagh – Szám, Cséplő, Szepesi, Cserdi, Horváth B., Szepes. Cserék: Manhertz M. (kapus), Békési, Dorogi, Koltai, Kibédi, Benkő, Fekete. Vezetőedző: Kibédi László.

FVSE: Nagy D. – Hajek, Sóvári, Pongrácz, Almási, Mihályi, Varga M. Cserék: Reizinger (kapus) – Nagy M., Tóth M., Bekő, Pászti, Jánosi, Holubecz. Vezetőedző: Gyöngyösi János.

A tavalyi szezont nem egy csoportban töltötte a két gárda, úgyhogy mindkét együttes ismeretlen volt a másik számára. Azt viszont sejteni lehetett, hogy a legutóbbi kiírásban 18 mérkőzésen 14 győzelmet arató budai Ybl csapata magasan a mérkőzés favoritja. A hazaiak az első negyedben négy perc alatt szerzett hét gólja aztán igen hamar el is oszlatott minden, a papírforma borítására vonatkozó fehérvári reményt, és bár voltak olyan periódusai a találkozónak, ahol felváltva potyogtak a gólok, a tetemes különbség nem csökkent a két csapat között. Az Ybl ezzel a sikerrel – továbbra is hibátlan mérleggel állva – átvette a vezetést a tabellán, míg az FVSE az ötödik helyen álló három fordulót követően.