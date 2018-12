Parádésan indítottak a fiatal jégkorongozók

Rendkívül meggyőző teljesítménnyel, sok gólt lőve nyerte meg első két mérkőzését a férfi U–20-as jégkorong-válogatott a Lengyelországban zajló Divízió I/B-s világbajnokságon.

A torna előtt kitűzött célnak – ami természetesen a feljutás – megfelelő szellemben játszotta első két meccsét a magyar válogatott, akik két mérkőzés alatt összesen tizenkét góllal terhelték az ellenfelek hálóját. Az első találkozón a Divízió II-ből feljutó japánok ellen kellett bizonyítani, és nem is okoztak csalódást a magyarok. A válogatott keretében lévő tizenegy fehérvári játékos közül Mihály Ákos tudott eredményes lenni, a végeredmény pedig 3-1 lett a mieink javára. Ukrajna ellen aztán igazán beindult a magyar henger. Az első harmadban úgy gondolták, meghúzzák az oroszlán bajszát, kétgólos előnyre tettek szert kevesebb mint négy perc alatt, abban azonban, ami ezután következett, már nem volt köszönet. Az első harmadban csak szépíteni tudott a magyar válogatott, a másodikban vi

szont négy gólt lőve átvették a vezetést. Ugyanezt a teljesítményt a záró játékrészben is lemásolta a magyar csapat, míg az ukránok erejéből csak egy találatra futotta. A 9-3-ra végződő találkozón Császár Hunor duplázni tudott, de Vas Márk és Péter Andor is betalált a fehérvári kontingensből.

A mérkőzés után Vas Márton, a juniorok szövetségi kapitánya így értékelt:

– Az első harmadban gyengén teljesítettünk, a szünetben át kellett zökkenteni ezen a játékosokat, és azt tudatosítani a fejekben, hogy sokat korcsolyázó, gyors, kapura törő játékra képesek. A második harmadban megtaláltuk a fonalat, és mindenki egy irányba evezett. Tudják ezt a játékot, az a kérdés, mennyire tudják megvalósítani. Amikor elkezdtünk gólokat lőni, megtörtük az ukránokat, és elment a kedvük a játéktól – mondta Vas. Az eddig elért eredmények természetesen nem jelentik azt, hogy hátra lehet dőlni, hiszen a szlovénok is nagy reményekkel érkeztek a tornára. Folytatás ma 13 órakor, Olaszország ellen.

