Papírformának megfelelő rajt

A teke Szuperligában szereplő Köfém SC együttese a bajnokság egyik élcsapatának otthonában kapott ízelítőt a legmagasabb osztályból.

A Köfém SC tekései az NB I Nyugat csoportjának 2018/2019-es bajnokaként vívták ki a jogot a Szuperligás indulásra, ám a java még csak ezután következik: gyökeret kell verni a legjobbak között. Azt pedig, hogy ehhez milyen szintet kell hozni, a hétvégén testközelből is megtapasztalták az első fordulóban, amikor a válogatottakkal, világbajnokokkal teletűzdelt zalaiaknál vendégeskedtek – és szenvedtek 8-0-s vereséget.

– Szokatlan volt számunkra a Szuperkupa légköre, de az egyoldalúnak tűnő eredmény ellenére tisztességesen helytálltak a játékosok – nyilatkozta Bata Jenő, a Köfém SC szakosztályvezetője. – A hazai csapatot nemzetközi szinten is jegyzik, ismerik, rendkívül erős kerettel rendelkeznek. Nem ezen múlott a mérkőzés kimenetele, de a pályájuk is érdekes, nagyon nehéz megjátszani, ez is hátráltatott bennünket. A következő fordulóban most szombaton, 13 órakor a Répcelak ellen játszunk itthon, amely egy szintén nagyon erős együttes. Ebből kifolyólag igazából a harmadik körben kezdődik számunkra a bajnokság, amikor a tudásban hozzánk közelebb álló

Kazincbarcikával csapunk össze, illetve onnantól kezdve jönnek olyan ellenfelek – Ferencváros, Kaposvár, például –, akikkel szoros mérkőzéseket tudunk majd játszani.