Papírforma győzelmek a nyitó fordulóban

Elindult a darts világbajnokság, és a legutolsó meccsen az aktuális világbajnok, a torna legnagyobb esélyese, Michael van Gerwen is a tábla elé állt.

Jelle Klaasen (NED)–Kevin Burness (NIR) 3–1 (2–3, 3–1, 3–1, 3–1)

A találkozó nyertesére még várt egy találkozó: a világelső Michael van Gerwenen is túl keleltt lépnie, aki nyert itt.

Nem találta saját játékát a hollandok szebb napokat is megélt játékosa, s ezt ki is használta az észak-ír Burness, be is húzta az első felvonást 3–2-re. Ezek után már érvényesült a papírforma, a következő három szettet, és ezzel együtt a mérkőzést is 3–1-re nyerte Jelle Klaasen – ő játszhatott végül van Gerwen-nel.

Geert Nentjes (NED)–Kim Huybrechts (BEL) 3–1 (2–3, 3–1, 3–1, 3–1)

Az előző találkozóval ellentétben ez sokkal nagyobb izgalmakat hozott.

A rutintalanabb holland kezelte jobban a nyomást, de a kiszállóknál rendre megremegett, így Huybrechts kihasználta, s elhozta az első szettet. Nagyjából ugyanígy zajlott a második felvonás és a harmadik játszma is, csak fordítva, így Nentjes 2–1-re vezetett. Nem tudta tartani a szintet Nentjes, rutinból oldotta meg a belga, 3–2-re lezárta a találkozót.

Lapzártánk után rendezték a Luke Humphries–Devon Peterson, és a Jelle Klaasen–Michael van Gerwen találkozókat.