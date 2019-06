Papírforma fehérvári győzelem született

A női tenisz Szuperliga csapatbajnokság második játéknapján a Százhalombatta versenyzőivel csapott össze a Fehérvár Kiskút TK.

Azt követően, hogy a nagy rivális MTK ellen vasárnap sima vereséget szenvedett a fehérvári együttes, biztossá vált, hogy a hátralévő mérkőzéseiken már nem hibázhatnak. Ennek szellemében léptek az adogatóvonalra a hazai teniszesek, akik sem egyéni, sem páros mérkőzést nem vesztettek – szettet is csupán egyet.

A hétfőn pályára lépő nagy­ágyúk közül Bondár Anna és a szlovák Kristina Kucova ma már nem állt a Kiskút szolgálatára, előbbi például a legendás hírű wimbledoni füves tenisztorna selejtezőjére készül már gőzerővel. Teret kaptak tehát a fiatalok, az első mérkőzésen a 17 éves Drahota-Szabó Dorka ragadott ütőt, és 2:1 arányban legyőzte Horváth Adriennt. Zádori Réka útjába Dávid Cintiát sodorta utóbbi balsorsa: a fehérvári színekben versenyző Zádori semmit sem bízott a véletlenre, magabiztos 6:0, 6:0-val zárta a találkozót.

Ezt követően sem állt le a hazai henger, a vasárnap is nagyszerű teljesítményt nyújtó, ám végül szoros csatában elbukó ifjabbik – 13 esztendős – Udvardy testvér, Luca ezúttal 6:1, 6:0-ra ütötte ki két szettben ellenfelét. Szettre pontosan ilyen arányban tudott győzni később Susányi Zsófia és és Tóth Kata is, akik Csibrák Antónia, illetve Mogyorósi Kornélia ellen arattak diadalt. Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc tehát már igen hamar eldőlt, ám az öt egyéni mérkőzés után megegyezés szerint a párosokat is lejátszották: a Drahota-Szabó Dorka, Zádori Réka kettős 6:4, 6:2-re, míg Susányi Zsófia 2013 magyar bajnokával, Halász Klaudiával az oldalán 6:1, 6:3 arányban győzött.

Szerdán Győrbe utazik a csapat, amely mérkőzésen az ezüstéremért küzdenek majd a felek.