A Mol Fehérvár FC nagyon távol került a listavezető Fraditól

Győzni utazott az atomvárosba a Mol Fehérvár FC labdarúgócsapata az OTP Bank Liga 13. fordulójában. A Paksi FC azonban most jobb és eredményesebb volt.

Olykor kapkodó, néha álmos játék, kihasználatlanul hagyott ziccerek az egyik oldalon, lelkes letámadás, a végsőkig harcoló mentalitás, s egy győztes gól a másikon. Summázva így nézett ki a Mol Fehérvár FC paksi fellépése az NB I. 13. fordulójában. A tolnaiak 1-0-ra nyertek a csereként beállt Ádám Martin 89. percben szerzett találatával. A fehérváriak vezetőedzője a találkozó előtt nem akart osztozni a pontokon a Pakssal, nem is kellett, a hazaiak mindhármat otthon tartották…

– Nehezen indult számunkra a mérkőzés, az elején kicsit megilletődötten játszottunk, de aztán kiegyenesedtünk, megvoltak a lehetőségeink, igaz a másik oldalon a Paksnak is voltak helyzetei – értékelt Márton Gábor, a Mol Fehérvár FC vezetőedzője. – A végén egy pontrúgást követően sajnos elveszítettük a meccset, pedig ennek kellene a futball legegyszerűbb részének lennie, mégis sorozatban pontrúgásokból kapjuk a gólokat. Rendszeresen átbeszéljük, gyakoroljuk ezeket a szituációkat, ennek ellenére szinte az egész őszünk arról szólt, hogy meccseket és értékes pontokat veszítettünk amiatt, hogy rögzített szituációkból gólokat kaptunk. A döntetlennel sosem vagyok elégedett, most sem egyeztem volna ki egy ponttal Pakson, én mindig nyerni akarok, és a csapatommal mindig győzelemre is játszunk, szerintem azt mindenki láthatja, hogy a játékosok mennek előre, sajnos alkalmanként még fejetlenül. A Paks az egyik nagy hibánkat kihasználta. Gratulálok a Paksnak!

Bognár György szeptember óta irányítja a tavasszal még kiesés elől menekülő Paksi FC-t, s szárnyalnak a zöld-fehérek, már a tabella harmadik helyén állnak.

– Úgy érzem, a 90 perc során végig jól futballoztunk. Jó döntés volt, hogy nem alkalmazkodtunk a Mol Fehérvár FC-hez, hanem azt a játékot játszottuk, amit eddig is. A mérkőzés egyetlen periódusában sem játszott jobban az ellenfelünk, mint mi – vélekedett Bognár György. – Ha egy csapat jól csinálja azt, hogy előrefelé védekezik, és nem áll be sündisznóba, nem rugdossa összevissza előre a labdát, akkor az bárkinek az erőssége lehet. Ezt a filozófiát bátran merem ajánlani bármelyik csapatnak. Mindkét oldalon voltak lehetőségek, tiszta helyzeteket azonban csak mi alakítottunk ki ezen a találkozón. Végig azt éreztem, hogy a Vidiben sokkal több van, középpályás labdaszerzésből rendkívül jól mentek át lendületes támadásba, ebben volt is veszély, de a védelmünk, a középpályánk és a támadó sorunk is remekül állta a sarat. Amit hiányolok, hogy lehetne több jó egyéni teljesítményünk is, de összességében természetesen elégedett vagyok a játékkal és az eredménnyel is.

A Vidi válogatott védője, Fiola Attila érthetően nem volt boldog a lefújás után.

– Sokan azt gondolták a legutóbbi két győztes meccs után, hogy beindul a henger, de ehhez tenni is kell, nem elég a mezt kivinni a pályára. Ezen a találkozón a Paks szerezte meg az összes második labdát, és sajnos jobban akarták a győzelmet. El kell gondolkoznunk, mert így nem lehet játszanunk. Sokadik gólt kaptuk pontrúgásból, rengeteg pontot veszítettünk emiatt a szezonban. Sok hibával futballoztunk, nem kértük el a labdát, bujkáltunk, emiatt pedig nem is nagyon tudtuk birtokolni a játékszert, helyzeteket pedig alig sikerült kidolgoznunk. A végén pedig a Paks megszerezte a győztes gólt, nehéz mit mondani egy ilyen meccs után.

