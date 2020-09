Pakson bizonyíthat az Alba Fehérvár

A fehérvári kosarasok idén is tiszteletüket teszik a Morgen Ferdinánd Emléktornán. A nyitómeccset a kaposváriakkal vívják.

A tragikus hirtelenséggel elhunyt center, Morgen Ferdinánd emléke előtt tisztelegnek a kosarasok a hétvégén, nyolcadik alkalommal rendezi az eseményt az ASE. Az albások kétszer nyertek a négycsapatos tornán, 2016-ban és 2018-ban is a házigazdákat verték a fináléban, előbb 86-68-ra, utóbb 107-89-re. A koronázóvárosiak ezúttal is kiegyeznének hasonló forgatókönyvvel. Az első meccset pénteken 16.30-kor vívják a Kaposvár KK-val, akik a bajnok Falco KC helyére ugrottak be, a tolnai szervezők a hét elején jelentették be, hogy a vasiak helyett a somogyiak lépnek parkettre. A meccset követően, 18.50-től megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor, majd 19 órától az ASE fogadja a Szolnok gárdáját. A színvonalra a szombathelyiek távollétében sem lehet panasz, a szombati zárónapon a bronzmeccs 16, az aranycsata 18.30-tól következik.

Az albások vereséget szenvedtek legutóbbi edzőmeccsükön, Oroszlányban kaptak ki 82-75-re. A vezetőedző, Forray Gábor szerint a hétvégi torna remek alkalmat nyújt a bajnoki felkészülésre.

– A legfontosabb, hogy minél több meccsel a lábunkban várjuk a bajnokság október eleji rajtját, gyakoroljuk azokat a variációkat, amiket a tétmeccseken szeretnénk sikerrel megvalósítani. Minden alkalmat megragadunk, hogy erős ellenfelekkel találkozzunk, erre különösen jó a paksi rendezvény. Remek lett volna a Falcóval is találkozni, de a pandémia keresztülhúzta ezt az elképzelést. Tavaly a KTE együttesével második helyen végeztem, a házigazdák vertek bennünket a fináléban. Természetesen szeretnénk jobban teljesíteni, mint tettük a keddi, felkészülési találkozón Oroszlányban, a hazaiak 19 támadó lepattanót szereztek, mi a töredékét, így pedig nem lehet meccset nyerni. Ez a negatívum, a pozitív viszont az, hogy végre teljes csapattal álltunk fel, Ron Curry is ismét teljes értékű harcos. A keretünk tagjai nincsenek azonos fizikai állapotban, a fiúkat azonos szintre kell hozni a folytatásban. Lesz még munkánk a szezon kezdetéig, akad csiszolnivaló védekezésben és támadásban is. A szezon kezdetére készen leszünk – mondta Forray Gábor vezetőedző.