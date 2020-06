Pados a csapat erőssége, a serdülők edzője lesz

Négy játékos szerződtetését jelentette be a félbeszakadt pontvadászat után az NB I/B-ben szereplő Gárdony-Pázmánd NKK. Az irányító Becséri Kitti, a beálló Pervein Orsolya és a kapus Binó Boglárka mellett Pados Mónikára átlövő és védekező pozícióban is számít az edző, Virincsik Anasztázia.

Virincsik Anasztázia úgy fogalmazott, hogy az egri Eszterházy együttesétől érkező Pados Mónika a csapat pillére, egyik meghatározó játékosa lesz.

– Remélem, valóban így lesz… – mosolygott az NB I-es rutinnal is rendelkező, 177 centis Pados Mónika. – Korábban egyszer már megkeresett a Gárdony, akkor is szimpatikusnak tűntek, de nemet mondtam. Most nem sokat gondolkodtam. Egerben úgy alakultak a dolgok, hogy egyre inkább úgy éreztem, váltani szeretnék. Sok olyan játékos szerepel a Gárdony-Pázmánd keretében, akit ismerek, és érkezik olyan kézilabdázó is, akivel már játszottam együtt. Ez nagyban befolyásolta a döntésemet, mert szerintem jól fogom magam érezni.

Pados Mónika a Ferencvárosban nevelkedett, majd sorrendben Egerben, Szombathelyen a Haladásban, a Vasasban, majd újra Egerben kézilabdázott.

– Kilenc évet töltöttem a Fradiban, ott nevelkedtem, nagyon szerettem a klubot. Azonban az érettségi után a felnőttcsapatánál nem lett volna igazán lehetőségem bekerülni a keretbe, s így az NB I/B-ben játszottam volna, s edzhettem volna a felnőttekkel. Úgy éreztem, hogy nem kapnék sok játékpercet, én pedig játszani szerettem volna, s mellette tanulni. Az Eger mellett döntöttem, mert amellett, hogy sokat voltam pályán, az Eszterházy Károly Egyetemre jártam, s testnevelés–matematika szakon szereztem diplomát.

A jobbkezes átlövő három évet töltött Egerben, majd egyéves szombathelyi kitérő után a Vasasba igazolt. Az angyalföldieknél együtt harcolták ki az NB I-es tagságot a szintén Gádonyba szerződő Becséri Kittivel. Az élvonalban is erősségei voltak a végül kieső Vasasnak, Pados Móni pedig visszatért az akkor feljutó Eszterházyba. Két évet játszott Egerben. A koronavírus miatt félbeszakadt és törölt bajnokságban az NB I/B keleti csoportját vezették, a 28 éves átlövő 16 mérkőzésen 66 gólt dobott.

– Úgy gondolom, akkor is váltottam volna, ha megnyertük volna a bajnokságot. Nem volt biztos, ha meg is nyerjük az NB I/B-t, vállalta-e volna az Eszterházy az első osztályt. Ráadásul az egyetemen rektorváltás is volt, ami bizonytalanná tette a helyzetet. Magamtól azt várom, hogy hozzam azt a formát, amivel a járványhelyzet előtt játszottam. Ugyanazt a szintet szeretném hozni legalább. Elég jó keretet sikerült összeraknia a vezetőségnek Gárdonyban, s a csapatlégkör is remek lesz. Azt gondolom, hogy vidám, pozitív hangulatú csapat lesz, jó eredményre lehetünk majd képesek.

Az 1992. augusztus 8-án, Budapesten született kézilabdázó nem csupán játéktudásával erősítheti a Gárdony-Pázmánd NKK-t.

– A serdülőcsapat edzője is leszek. Jövőre végzem az egyetemen szakedzői szakon, de már rendelkezem C-licences képesítéssel, ami lehetővé teszi, hogy a serdülőkkel dolgozzam. Már Egerben is foglalkoztam a fiatalokkal.

Július 15-én kezdik a közös munkát, addig egyéni felkészülési terv alapján hangolódnak a lányok az új szezonra, az új kihívásokra. Az NB I/B sorsolását július 9-én tartják.