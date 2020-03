Padlót fogott a Vidi

Tudjuk, régi közhely: a kupapárharcokban bármi megtörténhet. Mégis, iszonyatosan kellemetlen vereségbe szaladt Zalaegerszegen a MOL Fehérvár FC a labdarúgó Magyar Kupa negyed­döntőjében.

Az élvonalbeli bajnokságban újonc Zalaegerszegi TE FC és a bajnoki aranyért (is) harcoló MOL Fehérvár FC sem legerősebb összeállításában csapott össze a Magyar Kupa negyeddöntőjének első felvonásán. Mégis körvonalazódnia kellett volna a piros-kék fölénynek a párharc során, azonban a ZTE élesen sajgó fricskát koppintott a fehérváriak kobakjára azzal, hogy 2-0-s előnyt szerzett a jövő szerdai visszavágóra. A Vidi képtelen volt betalálni a zalai kilencven perc során, míg a kék-fehérek Ikoba, valamint a 19 éves saját nevelésű Hegedűs Olivér találataival küldték padlóra a Vidit. Ahonnan talpra kell állni!

– Az első félidőben el kellett volna döntenünk a meccset, rengeteg helyzetünk közül illett volna néhányat gólra váltani – vélekedett Juhász Roland, a MOL Fehérvár FC csapatkapitánya a lefújás után. – Ha a szünetre háromgólos előnnyel megyünk az öltözőbe, szerintem senki nem szólhatott volna egy szót sem. A második játékrészben viszont helyzetet sem nagyon sikerült kialakítanunk, pedig a szünetben azt beszéltük meg, hogy ugyanúgy támadunk, mint az első félidőben, és jönni fog majd a gól is. Nehéz mit mondani, mert nem volt benne a meccsben, hogy kikapunk 2-0-ra. Mindenképp ki kell értékelnünk ennek a mérkőzésnek a második félidejét. Az ilyen találkozókon, amikor lehetőséget kapnak azok is, akik amúgy ritkábban jutnak szóhoz a bajnokságban, be kellene bizonyítaniuk, hogy igenis helyük van a csapatban. Nem azt mondom, hogy nem tette oda magát senki, de ilyenkor nagyon fontos, ki hogy koncentrál a végjátékban, főleg egy kupameccsen, ahol minden gólnak óriási jelentősége van. Tartom olyan erősnek a csapatunkat, hogy hazai pályán meg tudjuk fordítani a párharcot.

A fehérváriak vezetőedzője, Joan Carrillo tanácstalanul szemlélte csapata vergődését.

– Gratulálok a Zalaegerszegnek a győzelemhez. A játék képe alapján nem biztos, hogy jobbak voltak nálunk, de szereztek két gólt – értékelt a tréner. – Az első félidőt nem kezdtük rosszul, bár a labdajáratás ritmusa lassabb volt, mint amilyet látni szeretnék, mégis sok helyzetet tudtunk kialakítani. A második játékrészt viszont a hazaiak kezdték jobban. Vezetésüket követően mentünk az egyenlítésért, szervezetlenné váltunk és megkaptuk a második gólt is. Komplikált helyzetbe hoztuk magunkat, de hiszem, van olyan minőségi a keretünk, hogy képesek vagyunk megfordítani a párharcot. Azt megígérem, hogy harcolni fogunk a továbbjutásért. A szurkolóinktól pedig szeretnék elnézést kérni az eredmény és a mutatott játék miatt is.

A mindent eldöntő visszavágót március 11-én, szerdán 18 órakor vívják a felek a MOL Aréna Sóstóban.