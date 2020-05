Övvizsgák és tornák következnek

A korlátozásokra való tekintettel a szabad ég alatt, a zámolyi futballpályán folytatták a munkát a Fehérvár Karate Akadémia és a Móri SE növendékei.

Fellélegezhettek a hosszúra nyúlt karantén végeztével a megyei karatékák, akik Zámolyon kezdhették újra a gyakorlást sensei Bőke Béla és shihan Mátó Katalin irányításával.

– Legelőször is az új „járványdojót” kellett létrehozni itt a focipályán némi fűnyírás segítségével, és bár kissé szellős, egyelőre megteszi, hiszen minden biztonsági előírásnak megfelel – kezdte beszámolóját Bőke Béla. – Online edzést nem tartottunk, egy csoportot hoztunk létre, ahova az IFK (Nemzetközi Kyokushin Karate Szövetség) alaptechnikáit, illetve a formagyakorlatokat feltöltöttük, hogy gyakorolni tudják a gyerekek. Ezenkívül otthon végezhető, saját testsúlyos erősítő edzéseket pakoltunk fel, amit hétről hétre frissítettünk.

Az igazán komoly versenyzőink személyre szabott edzéstervet is kaptak, amivel az erőnlét minél magasabb fokú megtartása volt a cél. Még most se tudjuk, hogy mire készülünk, a márciusban elmaradt Európa-bajnokságot pedig bár megrendezik, felhozó verseny nélkül arra nem tudok majd versenyzőt vinni. Európa egyes országaiban teljesen másképp viszonyultak, viszonyulnak a járványhoz, mi betartottuk a hazai szabályokat, ami minimum stagnálással, de inkább formahanyatlással járt, míg máshol akár titokban, akár legális módon edzhettek a sportolók – ez pedig olyan hátrány a versenyzőink számára, aminek nem szeretném kitenni őket.

Az egyesület egyik élversenyzője, a tavalyi évben országos magyar bajnoki címet szerző Dezső Kata számára az elmúlt időszak is produktívan, sikeresen telt.

– Nagyon jó érzés visszatérni, viszont szerencsésnek mondhatom magam, ugyanis most még motiváltabb vagyok, mint korábban. Otthon is jól sikerült az edzés, nemhogy szinten tartottam magam, nagyon sokat erősödtem – csak a páros gyakorlatok, ütések, rúgások hiányoztak már. Ha minden jól alakul decemberben, Várnában lesz a III. KWU Európa-bajnokság, úgyhogy mint verseny ez lebeg a szemem előtt. Addig nyáron, amennyiben lesz rá lehetőség, szeretnék fekete övre vizsgázni. Most erre gyakorlok, hiszen mi elsősorban versenyzésre vagyunk beállítva, edzésen a küzdelmet gyakoroljuk, míg az övvizsgán három-négy órás technikai vizsga van a fokozatnak megfelelő formagyakorlatokkal. Az internetes csoportunkba feltöltött gyakorlóvideóknál én voltam az egyik, aki bemutatta őket, úgyhogy bízom benne, hogy a vizsga is jól sikerül majd.

A szintén fekete övre hajtó, legutóbb – több éve veretlen bajnok legyőzése révén – magyar bajnoki második helyet szerző Fekete Gergely iskolai kötelezettségeinek tett eleget az elmúlt két hónapban.

– Főként az érettségire való készüléssel telt a karantén időszaka, úgyhogy annyira nem is volt baj, hogy nem lehetett menni sehova. A küzdelmek gyakorlásának hiánya nem jött jól a korlátozások során, fizikailag viszont úgy érzem, sikerült jól szinten tartani magam. Amit sajnálok, hogy az egyetem előtti utolsó diák­olimpiai döntőmet eltörölték a vírushelyzet miatt. A karate nagyon sokat segít a mindennapok során is, megtanított időbeosztásra, hiszen évek óta ki kell egyensúlyozni az iskolát, edzéseket és egyéb elfoglaltságokat, miközben egy jó kinézetet is ad. Az év hátralévő részében szeretnék minél több versenyen részt venni, most már a felnőttek között és mind itthon, mind külföldön megmutatni, mit tudok.

Egy korosztállyal lejjebb, a serdülők között is szállítják a szép eredményeket a megyei karatékák, ebből pedig Bőke Eszter is kiveszi a részét.

– Örülök, hogy visszatérhetnek a közös edzések, azt éreztem magamon, hogy nem tudom tartani a megfelelő motivációt. Nagyon jó közösség alakult ki az évek során, amit nem lehet pótolni semmilyen otthoni edzéssel. Danok szintjén nincs igazán kitűzött célom, inkább a versenyek azok, ahol minél jobban szeretnék teljesíteni. A tavalyi KWU Európa-bajnokságon korosztályomban első helyen zártam, az volt az, ami hatalmas lökést adott a folytatáshoz – az Eb tehát kipipálva, most már a világbajnokságon szeretnék hasonló eredményt elérni.