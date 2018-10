Óvatos kezdés, nagyarányú Fehérvári Titánok győzelem

Kiss Dávid, a Fehérvári Titánok jégkorongcsapatának szakvezetője elégedetten értékelt a Gyergyó felett aratott 6-2-es diadalt követően.

A Titánok vezetőedzője elmondta, ki akarták használni, hogy a vendégcsapat nem tudott négy teljes sort kiállítani az Erste Liga hétfői fordulójában megrendezett találkozóra, így az első harmadban a korong megtartása és az ellenfél kifárasztása volt a fő feladat.

– Az elején talán óvatosabban kezdtünk a kelleténél – mondta a fehérvári mester.

Ezt a visszafogottságot azonban a bekapott gól után levetkőzték a kék-fehérek.

– Reméltük, ha beütjük az első gólt, azzal jön majd a többi is – folytatta a fiatal tréner.

Ez végül be is vált, a Fejér megyeiek négy perc alatt ötöt rámoltak be az erdélyi kapuba.

– Mentálisan kell sokat még javulnunk – emelte ki Vitalij Donika, a Gyergyó mestere.

A szentmiklósiak ukrán szakvezetője a legnagyobb problémának a meccsszituációkra való átállás hiányát érzi.

– Nincs meg az a kémia, az a karakter a játékosokban, ami szükséges a jégen – közölte a határon túli együttest október elseje óta irányító edző.

A két csapat a következő játéknapon ismét összecsap egymással, szűk két héten belül immár harmadszor.