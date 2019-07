Öttusázó család növendékei

Az utánpótlásban mindent megnyert, a felnőtteknél azonban nem kapott lehetőséget a világversenyeken. Az egykori öttusázó, Katona Ferenc reméli, fiai nagyobb szerencsével járnak.

Lassan harminc esztendeje, hogy Katona Ferenc győzedelmeskedett a fehérvári junior öttusa-világbajnokágon, egyéniben, váltóban és csapatban. Mindenki komoly karriert jósolt neki a felnőtteknél is, azonban másként alakult. Két fia, Bálint és Bence szintén jól szerepel az utánpótlás-világversenyeken, édesapjuk reméli, komoly karriert futnak be a pentatlonban.

– A nyolcvanas évek végén nagyon jó eredményeket értem el, 1988-ban Kairóban egyéni világbajnok lettem a juniorok között, két évvel később, 1990-ben ezt megismételtem Fehérváron, továbbá nyertem csapatban és váltóval is. Életem egyik legnagyobb élménye volt a hazai viadal, az első, fehérvári rendezésű világverseny. Az Alba Volán SC ügyvezetője, Sárvári László volt a szervezőbizottság elnöke, kiválóan szervezett esemény volt, remek hangulat, több ezer néző drukkolt a helyszínen. Két évvel később, 1992-ben egyéniben magyar bajnok lettem Fehérváron, mégsem szerepelhettem a felnőtt világversenyeken. Mindössze egy­szer, a Svájcban rendezett váltó-vb-n 5. helyen zártunk, Madarassal és Hanzélyvel. Úgy gondolom, rosszkor voltam a legjobb formában, ugyanis Martinek János, Fábián László, Mizsér Attila és Kálnoki Kis Attila is ott volt az ellenfelek között. Úgy gondolom, ezzel együtt is megérdemeltem volna az esélyt a bizonyításra. 1994-ben katonai világbajnok lettem Besztercebányán, egyéniben és csapatban is, Sárfalvi és Hanzély társaságában, aztán 1997-ben befejeztem az öttusázást.

Már levezetett a Volánban, amikor belekóstolt az edzősködésbe, Kulcsár Antal invitálására egészen kicsikkel kezdett foglalkozni.

– A sportág közelében akartam maradni, a Köfém Tanuszodában dolgoztam. Tíz év elteltével eljöttem az Alba Volán öttusázóitól, a városi uszodában kaptam munkát, főállásban tevékenykedtem náluk műszakvezetőként. Nem szakadt meg a kapcsolatom a volánosokkal, úszást oktattam, a tehetséges gyerekeket a pentatlonistákhoz irányítottam. Később, négy éven át a Fehérvár Polo SE kötelékében tevékenykedtem, a vízilabdázni készülő gyerekeket úszni tanítottam. Két éve tértem vissza a Volánhoz, azóta ismét az öttusázók stábjához tartozom. Több korosztállyal dolgozom, valamint a válogatottnál is számítanak rám, nemrég értem haza az U17-es, U19-es világbajnokságról Szófiából.

Két fia természetesen öttusázik, az idősebb, a 19 esztendős Bálint és a 17 éves Bence korosztályos válogatott.

– Néptáncolni kezdtek, tehetségesek voltak. Aztán jött az öttusa is 2009-ben, érdekes módon nem én voltam a nevelőedzőjük, hanem Vitéz László. A kéttusa mellett a néptánc belefért az idejükbe, azonban jött a vívás és a lovaglás, dönteniük kellett. Az öttusa mellett határoztak, amit nem bántam. Bálint tavaly megnyerte az ifi országos bajnokságot egyéniben és csapatban is, Tamás József és Horváth Barnabás társaságában. A tavalyi vb-n csapatban ezüstérmes lett Tamás Józseffel és a Kőbánya SE sportolójával, Böhm Csabával az oldalán. Csapatban Eb-t nyert velük Lengyelországban, valamint ezüstérmes lett váltóban Böhm Csabával. Bence fiam az U17-es korosztályban mix váltóban lett 5. az Eb-n, 2017-ben, Csizmazia Ritával. Az idei szófiai ifi-vb-n szintén mix váltóban indult, Kállai-Simóka Nórával, a 10. helyen fejezték be a küzdelmeket, az Eb-n Litvániában pedig a 7. pozícióban zártak.

Bálint és Bence is jól vív, júniusban utóbbi nyert egy B kategóriás versenyt Fehérváron. Pedig az első körben Bálintnak ment jobban, azonban a 16 közé jutásért összekerültek, Bence nyert, és a folytatásban megállíthatatlannak bizonyult.

– Szeretném, ha az utánpótlásban megismételnék az apjuk sikereit, a felnőttek között pedig sikeresebbek lennének. Jó lenne, ha vb-n, olimpián szerepelhetnének – zárta értékelését Katona Ferenc.