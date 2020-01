Otthon tudták tartani a trófeát

A 18. alkalommal megrendezett Carissa Kupát a helyi Shell Dunaújváros együttese nyerte a Fehérvári Futballfesztivál élén végzett Mad Dogs csapata előtt.

A péntektől vasárnapig tartó rendezvényen a sport mellett a jótékonyság is szerepet kapott, mivel a szervezők ebben az évben a Szent Pantaleon Kórház neurológiai osztályát támogatták, hogy a befolyt összegből az intézmény egy úgynevezett stroke-őrzőt, egy megfigyelő­szobát tudjon kialakítani az osztályon, valamint speciális betegőrző monitorokat és vérnyomásmérőket is vásároljon.

A négy közé jutást követően jöttek az igazi izgalmak, mivel a Sugár Café és a Shell Dunaújváros csatájából utóbbiak hétméteresek után jutottak a döntőbe, míg a nagy favorit Mad Dogs a Ködi Junior elleni 1-0-s sikerrel biztosította helyét a fináléban. Az elődöntők után előbb a DPASE és a Holler UNFC U9-es gárdái gálamérkőzésén szórakozhattak a kilátogatók, majd a lelátó újvárosi része szomorkodhatott, mert a Ködi Junior együttese a bronzmeccsen hétméteresek után szenvedett vereséget a Sugar Café csapatától.

A gálamérkőzést követően jöhetett a megmérettetés döntője, melyben a Mad Dogs volt a favorit, ám hiába próbálkoztak bármivel is Büki Baltazárék, nem találtak fogást ellenfelükön, ezenfelül Hodula Krisztián parádés védéseivel babonázta meg őket. A döntő is hétméteresekkel dőlt el, és ugyan előbb a Shell Dunaújváros, majd a Mad Dogs is eljutott egy-egy meccslabdáig, végül a három büntetőt is hárító Hodula vezérletével 3-2-re nyert a Shell Dunaújváros, mely tavalyi harmadik helyét követően idén meg tudta nyerni a Carissa Kupát.