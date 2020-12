Otthon játszik a harmadik helyért a Puskás

Bár felmerült a halasztás gondolata a labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárdánál a koronavírus- esetek miatt, de a gárdánál úgy döntöttek, nem kérnek halasztást, és kiállnak a Puskás Akadémia elleni bajnokin szombat este.

Emlékezetesre sikerült a legutóbbi Kisvárda elleni találkozó idegenben, a Várkerti Stadionban még szeptember 4-én. Akkor közel 2300 néző láthatta a helyszínen a felcsúti sikert, amikor fölényesen, 3-0-ra nyert a koronavírusos megbetegedések miatt kényszerből megfiatalított Puskás Akadémia. A hős a gyorsléptű szélső, Komáromi György volt, aki előbb kiharcolt egy büntetőt, majd a második gólt ő szerezte. A végeredményt a hajrában Nagy Zsolt állította be.

Sok víz lefolyt a Váli-vízen azóta és a tavalyi bronzérmes rutinos sikerkovácsok is visszatértek a csapatba, így a fiatal csikókkal kiegészülve egyre inkább kezdenek formába lendülni. A legutóbbi két fordulóban Hornyák Zsolt csapata nem talált legyőzőre: 3-0-ra múlták felül a Budafokot, majd 1-0-ra a Budapest Honvédot.

Ami a hétvégi ellenfelet, a Kisvárda Master Goodot illeti: ezer sebből véreznek, hiszen őket is utolérte a koronavírus. Mint a gárda közleményében olvasható, Supka Attila mellett két asszisztense, Híres Gábor, valamint Erős Gábor koronavírustesztje is pozitív lett a hét elején, rajtuk kívül pedig az elmúlt hetekben több játékos is kidőlt rövidebb-hosszabb időre. Sportszerű hozzáállásukat mutatja, hogy a nehézségek ellenére nem kértek halasztást és pályára lépnek a felcsútiak ellen.

– Edzőink a héten már edzést sem tartottak a csapatnak, de szerencsére csak enyhébb tüneteik vannak, így bízunk a mielőbbi felépülésükben. Elég viszontagságos ez a hét, és felvetődött bennünk, hogy halasztást kérünk. Ugyanakkor látjuk, mennyire sűrű a program, és bár valószínűleg a Puskás Akadémia belement volt a halasztásba, hiszen augusztusban mi is méltányoltuk az ő kérésüket, végül úgy döntöttünk, bárkivel is tudunk kiállni, és bárki is üljön a kispadon, most ez a helyes út, játszanunk kell – árulta el a kialakult helyzet kapcsán Révész Attila sportigazgató, a kisvárdai klub honlapján.

A nehézségek ellenére veszélyes ellenfélnek ígérkeznek. Supka Attila együttese idegenben az egész bajnokság legjobb mérlegével rendelkezik – hat vendégjáték során négy alkalommal nyertek, egyszer döntetlent játszottak és mindössze egy vereséget szenvedtek.

A 13. forduló mérkőzése 19.30-kor kezdődik a Pancho Arénában, természetesen zárt kapuk mögött.