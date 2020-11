Otthon, de mégis idegenben

A Fehérvár Rugby Club női és férfi csapatai egyaránt vereséggel zárták mérkőzéseiket a legutóbbi játéknapon.

A Köfém pálya felújítási munkálatai miatt ideiglenes otthonként a pákozdi futballpályán játszották le összecsapásaikat az FRC együttesei. Azt feltétlenül tudni kell, hogy a nyolcvanas évek végén több alkalommal rendeztek itt rögbimeccseket. A helyi csapat felbomlását követően pedig nyolc játékos is erősítette a későbbiekben fehérvári férfi csapatot.

Női Bajnoki mérkőzések:

A koronavírus-járvány miatt önkéntes karanténba vonuló Medvék (Budapest) csapatának a 2. és, a 3. forduló mérkőzéseit kellett pótolni a Fehérvár Rugby Club női gárdája ellen.

A 2. forduló pótlása: Fehérvár Rugby Club – Medvék 12–12 (0–5)

A fehérvári lányok alaposan összekapták magukat erre a mérkőzésre, bár az első félidőben még 5-0 vezettek a Medvék, de a második félidőben Oláh Dorottya 7 és Völgyi Virág 5 pontjával kiegyenlítettek, és méltó ellenfelei voltak a fővárosi együttesnek.

A 3. forduló pótlása: Medvék – Fehérvár Rugby Club 40–7.

Bizony erre a mérkőzésre már elfogyott a lelkesedés, az ellenfél szó szerint beszorította a fehérvári csapatot a saját térfelére. Nem tudtak ebből a nyomásból kiszabadulni két félidőn keresztül, csak a mérkőzés utolsó pillanatában amikor sikerült olyan szintű passz sorozatot produkálni, amikor az ellenfél védő vonala felbomlott és Oláh Dorottya 75 méteres sprintjével ért véget a mérkőzés – no meg az 5 pontos céllal és a plusz 2 pontos jutalom rúgással.

Férfi bajnoki mérkőzés:

A Fehérvár férfi csapata a Szekerce (Szentes és a Kecskemét vegyes csapata) együttesét fogadta, ugyancsak Pákozdon. A csapatban helyett kapott első meccses játékos, és régi visszatérő is, de sajnos a sok sérült miatt több játékos új poszton kapott helyet. A mérkőzés jól indult, a hazaiak meg is szerezték a vezetés Antal Benjamin céljával, amit a csapatkapitány Őrsi Dávid értékesíteni is tudott. Sajnos a fizikálisan erősebbnek bizonyuló rutinosabb játékosokból álló vendégcsapat erőre kapott, és megszerezte a győzelmet. Így 14-24-es félidő után a találkozót az alföldiek csapata nyerte 38-26-as arányban.

A fehérvári csapat pontszerzői: Örsi 6 pont, Csörgei, Jung, Völgyi, Antal 5-5 pont

A következő fordulóban az Fehérvár Rugby Club gárdája Sopronba utazik majd, ahol a Szfinx együttese ellen javíthatnak.