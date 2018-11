Ott kell lenni fejben!

Nem kis meglepetésre hazai környezetben szenvedett vereséget a Fehérvári Titánok jégkorongcsapata a Vienna Capitals II együttese ellen. Ilyen formában nem lesz sétagalopp a listavezető FTC elleni pénteki rangadó.

Kiss Dávid, a hazaiak vezetőedzője érthetően csalódott volt a szerdai fiaskót követően.

– A tabellán mögöttünk lévő csapatok ellen fejben nem vagyunk ott igazán a jégen, ezen a hozzáálláson mindenképp változtatni kell – mondta a kék-fehérek fiatal trénere.

Azt viszont kiemelte, hogy az erősebb riválisokkal szemben simán felveszik a kesztyűt a koronázóvárosi hokisok.

Erre a mentalitásra igazán szükség lesz a soron következő Erste Liga-mérkőzésen, hiszen a bajnokság éllovasa érkezik Székesfehérvárra.

Az idei alapszakaszban most találkozik először a két gárda, legutóbb januárban csaptak össze a felek. Az előző kiírás alsóházi küzdelmeiben egy fehérvári és egy fővárosi sikert jegyezhettünk fel. Ez az összecsapás viszont egy teljesen más kávéház lesz: a Fradi szinte ellenállhatatlan az idei szezonban. Fodor Szabolcs szakvezető igencsak gatyába rázta a zöld-fehéreket. Rendes játékidőben eddig veretlen az FTC, sőt a két apró, hosszabbításos botlást is az első három fordulóban gyűjtötték be a budapestiek. Azóta hihetetlen, tizennyolc meccses veretlenségi sorozatba kezdtek, az előző tizenkét találkozón mindig hatvan perc alatt döntötték el a három pont sorsát. Mindent egybevetve nem lesz könnyű dolga a Titánoknak. A korong pénteken 18.30-kor indul útjára a Jégcsarnokban.