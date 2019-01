Ott folytatták, ahol abbahagyták az Alba FKC lányai

A női kézilabda NB I 13. fordulójában az Alba Fehérvár KC lendületes játékkal magabiztosan, nyolc góllal győzte le a Békéscsabát

Régi ismerőst köszönthettek a hazai szurkolók, a vendégeknél ugyan ezúttal nem lépett pályára Zöldi-Tóth Katalin, aki tagja volt a Cornexi Alcoa HSB Holding 2005-ben EHF Kupagyőztes együttesének. A később 19 alkalommal a válogatottban is megforduló beálló három találattal vette ki részét a sikerből. Majd 2006 nyarán kölcsönbe érkezett Békéscsabára, két évvel később pedig végleg a lila-fehérek játékosa lett. Azóta kis megszakítást – fia születését – kivéve itt játszik, és mellette edzősködik az ifjúságiaknál.

Jobban kezdett a Csaba, és nemcsak azért, mert kétgólos előnyt kovácsoltak a 6. percre. Védekezésben és összpontosításban ekkor többet mutattak annál, mint amit előzetesen várhattunk tőlük. Igaz, ehhez hozzájárult az Alba szellős védekezése, és több pontatlan akciója is. Egyedül Alexandra Do Nascimento volt az, aki hátára vette a pályát, nemcsak egyenlített a 9. percben, hanem a hőn áhított vezetést is megszerezte (4-3). Ám ekkor még nem tudta megtörni ellenfele lendületét a Fehérvár, mert nem bírt Kovács Anettel, és a szélső zsinórban háromszor is túljárt Györkös Rebeka eszén. Majd ismét jött az első félidőben összesen hétszer betaláló Nascimento, és vezérletével nemcsak egyenlített az Alba, hanem a vezetést is átvette.

A 23. percben, amikor már egyre magabiztosabbá vált a hazaiak játéka, Deli Rita pályára küldte Varga Emőkét, aki először léphetett a Köfém csarnok parkettjára tétmeccsen. A közelmúltban Győrből igazolt beálló meghálálta mestere bizalmát a folytatásban, mert nemcsak eredményesen, hanem jól is játszott. A szünetre kialakult egy olyan hétgólos különbség, amelyre a második játékrészben is alapozhattak a fehérváriak, igaz kicsit döcögősen indult, és ez felhozta némiképp az ellenfelet, de három gólon belülre (19-16) már nem tudtak kerülni a lilák. Állandósult a hat-hétgólos vezetés, annak dacára, hogy a vendégeknél Marincsák Nikolettel nehezen bírtak a lányok.

– Több szituációhoz kellett alkalmazkodni, de ezeket egytől-egyig az edzéseken gyakoroltuk. Így nem okozott meglepetést a Csaba öt-egyes védekezése, és az sem, amikor visszaálltak hatos falra, emellett pedig könnyű gólokat is el tudtunk érni – mondta Boldizsár Bianka, aki szinte az egész pályát bejátszva a mezőny egyik legjobbja volt.

– Nagyon örülök annak, hogy ott tudtuk folytatni, ahol a Ferencváros ellen abbahagytuk, bár az elején nehezen találtuk meg azt a sebességet, amit a Fradi ki is kényszerített belőlünk. Forgattam a csapatot, jól tudtunk alkalmazkodni a Békéscsaba öt-egyes védekezéséhez – hangsúlyozta Deli Rita a találkozó után.