Ötgólos érdi győzelem az Alba ellen

A hazaiak számítottak esélyesnek, azonban a fehérvári kézilabdázók meglepetésre készültek. A látogatók jól kezdtek, a hazaiak végül 32-26-re győztek.

Marketa Jerabkova átlövésével szerzett vezetést az Érd, Temes Bernadett átlövésből egalizált. Kisvártatva Mendy lövését védre Janurik, Krpez-Slezak révén ismét a hazaiak kerültek előnybe. Nascimento büntetőjére Foggea érkezett, a brazil szélső bevette a francia hálóőr kapuját, 2-2. Kiss Nikolett átlövése ismét hazai vezetést eredményezett, Mendy egyenlitett, Gorshenina bombagóljával pedig már az FKC vezetett, 3-4. Kiss lövése felső lécen csattant, az újabb hazai akciónál Krpez-Slezak egyenlített, Nascimento hetese ismét vendégvezetést eredményezett. Gorshenina remek akció végén köszönt be (4-6), Györkös bravúrral védett, Mendy lőtt látványos gólt, mégsem lépett el hárommal az Alba, mert a bírók előzőleg belefújtak az akcióba. Temes talpról elengedett lövését védte Janurik, Györkös pedig bravúrral Krpez-Dlezak hetesét, labdaszerzés után Rózsás is betalált, 4-7.

Magabiztosak voltak a látogatók, a kapuban újabb Györkös bravúrok következtek, nem tudták bevenni a kapuját hetesből és ziccerből sem. Aztán Krpez-Slezaknak lerohanás után mégis sikerült, a fehérváriaknál viszont rosszul célzott Mendy és Nascimento is. Tóth Gabriella révén egy gólra zárkózott az Érd, majd Tóth egyenlített is, 7-7.

Zhilinskaite jóvoltából újra fehérvári előnynek örülhettek a vendégszurkolók, az átlövő Kiss Nikolett egyenlített, Mendy zúgó kapufát lő, a túloldalon Kiss lövése a felső lécről a hálóba vágódott, 9-8. Deli Rita érthetően időt kért, a hazaiak Kovacevic révén újabb gólt szereztek, őrizte kétgólos előnyét a házigazda, bár rendre góllal fejezték be akcióikat, ellépni nem tudtak, mert Nascimento betalált átlövésből és hétméteresből is. Pelczéder is beköszönt a szélről, egyenlített a vendég, a hazai szakvezető, Szabó Edina időt kért, a félidő vége előtt öt perccel, 12-12 állt a táblán. Májer Krisztinát két percre kiállították, a frissen beállt Jelena Lavko azonnal betalált. A Fehérvár úgy támadott, hogy Györköst lehozta, a labdát azonban elvesztették, Kisfaludy saját térfeléről emelt az üres kapuba, 14-12. Nascimento találataira Krpez-Slezak gyorsindítás után felelt, a félidőben 16-13-ra vezettek a házigazdák.

Krpez-Slezak ott folytatta, ahol az első játékrész végén abbahagyta, mellette Lassource is eredményes volt, öt góllal ellépett a vendéglátó, 18-13. Rózsás hozta közelebb a fehérváriakat, Tóth góljai nyomán Deli Rita kért időt, 20-14. Temes, Nascimento és Mendy találata nyomán ezt tette Szabó Edina is, látótávolságon belül kerültek az albások. Lassource gólja, majd szemfüles labdaszerzése és Krpez-Slezak találata nyugtatóan hatott a hazai hívek lelkivilágára, a túloldalon Gorshenina bombája célt ért. Nascimento révén zárkózott az FKC, azonban az ellenakcióknál Slezak-Krpez rendre betalált, valamint jól védett a kapuban Foggea is, 23-19. Krpez-Slezak és Nascimento dobópárbaja folytatódott, előbbi indítások nyomán, utóbbi büntetőkből volt eredményes, múltak a percek, bár nem játszott rosszul, a tavalyi bronzérmes ellen nem tudott közelebb zárkózni az Alba. A zárás előtt hét perccel Deli Rita időt kért, a támadások nyugodtabb befejezését kérte, 27-23. Foggea továbbra is magabiztosan állt a lábán, rendre hatástalanította a lövéseket, Kiss Nikolett pedig kíméletlenül értékesítette lehetőségeit. A második félidőben higgadtabb döntéseket hozó érdiek 32-26-ra nyerték az összecsapást.