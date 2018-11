Öt visszatérő a válogatott keretben

Öt visszatérő játékos mellett öt fehérvári labdarúgó is helyet kapott a magyar válogatott Nemzetek Ligája-összecsapásokra készülő keretében.

A magyar labdarúgó-válogatott november 15-én Észtországgal, majd november 18-án Finnországgal csap össze a budapesti Groupama Arénában a Nemzetek Ligája keretében. Marco Rossi szövetségi kapitány hétfőn keretet hirdetett, melybe a Mol Vidi FC öt labdarúgóját is meghívta. A kapusok között Gulácsival és Dibusszal küzd az őrposztért Kovácsik Ádám. A védelemben kaphat majd helyet Paulo Vinícius és Fiola Attila, s a középpályán segíthet az utóbbi időben remek formát futó Kovács István és Pátkai Máté.

Érdekesség, hogy a kapitány több olyan futballistának is bizalmat szavaz, akik korábban kikerültek a keretből. Ezúttal meghívót kapott Böde Dániel, Dzsudzsák Balázs, Holman Dávid, Korhut Mihály és Ugrai Roland is, és akár debütálhat a felnőttek között a Honvéd játékosa, Gazdag Dániel. Az Egyesült Államokban szereplő játékosok közül Németh Krisztiánra és Sallói Dánielre most nem számítanak, mivel klubcsapataik bejutottak az MLS, vagyis a profi liga rájátszásába, s vasárnap még fontos mérkőzést játszanak.

– A most visszatérő játékosokkal eddig azért nem számolhattam, mert nem játszottak rendszeresen klubjaikban, és ennek következtében nem voltak csúcsformában – fogalmazott Marco Rossi az MLSZ honlapján. – Amit Tallinnban láttam egyesektől, az volt az első, egyben az utolsó alkalom. Ha még egyszer azt tapasztalom, hogy valakinek nem szent a nemzeti csapat, még aznap kiteszem a keretből, és amíg én vagyok a kapitány, többé nem kap meghívót.

A keret. Kapusok: Dibusz Dénes (FTC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Mol Vidi FC). Védők: Baráth Botond (Bp. Honvéd), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Korhut Mihály (Hapoel Beer Sheva), Lang Ádám (CFR Cluj), Lovrencsics Gergő (FTC), Willi Orban (Leipzig), Paulo Vinícius, Fiola Attila (Mol Vidi). Középpályások: Gazdag Dániel (Bp. Honvéd), Holman Dávid (Slovan), Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler László (Astana), Kovács István, Pátkai Máté (Vidi), Nagy Ádám (Bologna). Támadók: Böde Dániel, Varga Roland (FTC), Dzsudzsák Balázs (Al-Ittihad Kalba), Holender Filip (Bp. Honvéd), Nagy Dominik (Legia Warszawa), Sallai Roland (Freiburg), Szalai Ádám (Hoffenheim), Ugrai Roland (Atrómitosz Athinón).