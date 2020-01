Öt percig vezetett a Puskás Akadémia

Nem találta a sereghajtó ellenszerét a Hornyák Zsolt vezette Puskás Akadémia a labdarúgó NB I. 17. fordulójában, s ezzel nagyon értékes két pontot lopott el a házigazda a felcsútiaktól.

Kaposvári Rákóczi FC–Puskás Akadémia FC 1-1 (1-1)

Kaposvár, Rákóczi-stadion.

Vezette: Erdős József.

Kaposvár: Pogacsics – Vachtler, Tarasovs, Hegedűs D., Fodor M. – Jakimiv (Nagy K., 87.), Nagy J. – Csiki (Zsiga, 79.), Szakály A. (Beliczky, 87.) Nagy R. – Balázs Zs.

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Spandler, Deutsch – Van Nieff – Plsek (Slagveer, 66.), Favorov – Golgol – Gyurcsó (Sós B., 89.), Vanecek (72.).

Gól: Nagy (20.), ill. Golgol (15.)

Sárga lap: Tarasovs (69.)

Kiállítva: Van Nieff (70.)

A hideg ellenére jó iramú, élvezetes futball zajlott az első pillanattól kezdve, így negyedórát követően az újonc Deutsch László bal oldali megiramodása és passza után Gyurcsó remekül készített Golgol elé, az ausztrál-eritreai csatár pedig nem tévesztette el a célt tizenegy méterről, 0-1. Balázs Zsolt remekül játszotta tisztára magát öt perccel később, majd hasonlóan jól találta meg a kaputól 8 méterre helyezkedő Nagy Richárdot, aki Hegedüs Lajos mellett a hálóba gurított, 1-1. A villámgyors gólváltás után kissé visszább vettek a csapatok a tempóból, a nyitó felvonás utolsó 10 percébe lépve a vendégek gólpasszát jegyző Gyurcsó játszotta tisztára magát a bal oldalon, ám Pogacsics Krisztián a helyén volt – így is mentek pihenőre. Yoell van Nieff a 70. percben megkapta a második sárga lapját is – az emberelőnyös lehetőséget pedig a Rákóczi meg is érezte, s egy perc alatt kétszer is gólt szerezhettek volna, de az egyedül kilépő Balázs Zsolt emelésébe óriási bravúrral bele tudott végül kapni Hegedüs, így maradt az egál. A mérkőzés hajrájában a két csereként beálló fehér mezes, Urblík Jószef és Sós Bence egy-egy távoli lövéssel vétette észre magát, de a löketeik nem találtak célt – utóbbit végül Pogacsics szögletre ütötte, s ezzel le is zárult a találkozó.