Öt napja a DLSZ Kupa másodikja legyőzte az XXL Redőny gárdáját

Kezdetét vette a VOK-ban a XX. Videoton Baráti Kör Egyesület Fehérvári Kispályás Ünnepi Futballfesztivál Családi Sport- és Egészségnapok Határok Nélkül című hagyományos év végi városi fociünnepe. A labda négy napig pattog a csarnok parkettjén.

Immár hat esztendeje találták ki a Videoton Baráti Kör Egyesület vezetői, hogy az addig háromnapos monstre eseményt négynaposra bővítik. Kora reggeltől újára indult a labda, méghozzá egy rangos 12 csapatos öregfiúktornával. Három négycsapatos csoportba osztották a nevező együtteseket, melyek között az előző évek gyakorlatához hasonlóan találkozhattak a kilátogatók az elszakított országrészből érkező csapattal is (Csíki Medvék, Csíkszereda) is találkozhattak. Az összecsapások, pedig egységesen 1×18 percig tartottak. Az „A” csoportban a címvédő, tavalyi győztes Bádogos Greco Petrol, a Jung Dodo Team, a Sárszentmihály és az Albasina került, a „B” jelű kvartettbe a Workerline-Villangera, az XXL Redőny Kft., a Videoton BKE és a Vidi 78/79 kapott besorolást, a „C” csoportba a Fejó-Therm Kft., a Masterplast, a Team Sport-NK Build, valamint az Alba-Csavar.

Az „A” csoport küzdelmeit a Bádogos-Greco Petrol gárdája nyerte pontveszteség és kapott gól nélkül. A „B” csoportban az XXL Redőny a Videoton és a Bicske egykori játékosával, Köntös Dániellel és a tavaly még a Bicskét erősítő, szintén korábbi Vidi-kedvenc Nagy Dániellel felálló gárdája végzett az élen. A „C” csoportot a Fejó-Therm Kft. együttese nyerte, náluk is több NB I-ben jól ismert névvel. Vaszócsik Viktor, Csehi Tamás, Báló Tamás és Salamon Miklós már több éve részt vesznek a tornán.

A negyeddöntők után pedig a Bádogos-Greco Petrol, a jó erőkből – Somogyi Barna, Egerszegi Zoltán, Tornyai Tamás, Diczkó Csaba – álló Sárszentmihály, az XXL Redőny, és a Fejó-Therm Kft. jutottak az elődöntőbe. Itt aztán az XXL Redőny 5-0-ra kiütötte Sárszentmihályt, míg a másik ágon nagy csatát vívott a Bádogos együttese a Fejó-Therm Kft.-vel, és 2-0-s győzelmével biztosította be fináléba jutását. A bronzmérkőzésen a rendes játékidőben nem született találat, így jöhettek a büntetőrúgások, melyben a Fejó-Therm Kft. a hetedik sorozatban dia­dalmaskodott a Sárszentmihály ellen.

Ezt követően megismétlődött a néhány napja Dunaújvárosban lebonyolított torna döntője, ahol a tatbányai XXL Redőny zsebelte be a kupát, ezúttal pedig visszavágásra készült a Bádogos csapata. Ez sikerült is nekik, hiszen Horváth Zsolt duplájára csak egy góllal tudott válaszolni ellenfelük.

A torna legjobb játékosa Báló Tamás (Fejó-Therm), a legjobb kapus Reveland Zoltán (Bádogos), a gólkirály Bombicz Tamás (XXL Redőny) lett.

A szurkolói kupa „A” csoportjában a Discos Brigád, a Csiki Medvék, a Faház és a Márton Team indult, míg a „B”-ben a Válasz FCF, az RBC, a Fanatici és a Móri Árok&Casual lépett parkettre. 20.40-kor kezdődött a végjáték, a döntőre fél tíz után került sor, melynek végeredményéről hétfői számunkban számolunk be.

A futballfesztivál ma reggel nyolctól a Mindigvár Non-Stop Felnőtt Kupa, és a Női Kupa küzdelmeivel folytatódik, egészen este tízig.