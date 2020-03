Öt gólt rámolt be a visszavágón a Vidi, ezzel továbbjutott

A labdarúgó magyar kupa negyeddöntőjének visszavágóján remekül használta ki helyzeteit a Mol Fehérvár FC, amely 5-0-s győzelmet aratott a Zalaegerszeg felett.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Ünnepélyes kezdőrúgással vette kezdetét a mérkőzés, az ekkor viszont még jogos kérdés volt, lesz-e oka ünneplésre a fehérvári publikumnak a 2-0-s egerszegi előnyről folytatódó párharc végeztével.

A hétvégi bajnoki forduló során Felcsúton győzedelmeskedő fehérváriak a pozitív végkimenetel érdekében már az első percekben mezőnyfölényt alakítottak ki, Armin Hodzic lövését pedig a védőknek kellett blokkolniuk. Maradtak támadásban a piros-kékek, aminek meglehetősen korán, már a 7. percben meglett az eredménye: Lyes Houri középre kanyarított szöglete éppen Hodzic fejét találta meg, aki üresen bólinthatott a zalai kapuba, 1-0.

Öt perccel később előkészítőként villant a gólszerző, 12. perc: Hodzic laza bokapassza üresen találta Funsho Bamgboyét a tizenhatoson belül, a befejezésbe viszont hiba csúszott, a labda pedig mellé ment. Sorban jöttek a hazai helyzetek a szurkolók nagy örömére, egy újabb veszélyes szöglet után Visar Musliu próbálkozhatott, de kevéssel a kapu mellé tüzelt. A legkomolyabb vendéghelyzet a 20. percben érkezett, ekkor Stjepan Ostrek keresztbe ellőtt labdájáról centiméterekről maradt le a becsúszó Babati Benjamin.

Igyekezett minél több időt tölteni Kovácsik Ádám kapuja előtt a ZTE, ám rendre odaért egy hazai láb, hogy megakassza támadásaikat. Fehérvári oldalon nem volt probléma a helyzetek kialakításával, sem azok értékesítésével: a 26. percben Bamgboye pöckölt be egy bal szélről érkező beadást, kiegyenlítve a párharcot, 2-0. Összeomlott a vendégegyüttes, amely két perccel később komoly gondba került: Houri szánta el magát lövésre jó 25 méterről, életerős lökete pedig utat is talált Demjén Patrik kapujába, 3-0.

A nagy elánnal játszó Ivan Petrjak révén folytatódhatott volna a gólparádé a 33. percben, ziccerét azonban lábbal hárította Demjén. Negatívum is akadt az első félidőben, a 41. percben megsérülő Fiola Attila helyére Nego Loicnak kellett érkeznie.

Fehérvári továbbjutást jelentő eredménnyel és egy-egy lövéssel folytatódott a második játékrész, melynek legelején Bogár Gergő játékvezető is a középpontba került: előbb Nikolics, majd Nego is elesett a tizenhatoson belül, a síp azonban mindkét alkalommal néma maradt. Az 53. percben Kovácsiknak kellett nagyot nyújtózkodnia a Eduvie Ikoba csúsztatására, majd a túloldalon Petjrak jobb felsőbe tartó lövését kellett Demjénnek hárítania.

Hiába a fehérvári gólok és a mezőnyfölény, minden egerszegi támadásban ott volt a veszély: egy kapott gól esetén a Vidinek legalább négyet kell rúgnia. Nos, ezt a problémát Hodzic a 61. percben orvosolta, miután egy kipattanót közvetlen közelről Demjén kapujába bombázott, 4-0. Az idő előrehaladtával egyre kevésbé látszott a hit a vendégjátékosok testbeszédén, míg a Fehérvár már inkább a látványra, semmint az eredményességre helyezte a hangsúlyt. A végjátékra így is maradt még egy gól, Nikolics lövését bár blokkolni tudták a védők, az abból következő szögletrúgás után viszont már eredményes volt a februárban visszatérő támadó, 5-0.

5-2-es összesítéssel a Vidi ott van tehát a legjobb négy között – ahol a PAFC-ot búcsúztató Mezőkövesd lesz Joan Carilloék követlező ellenfele –, a hétvégi bajnoki forduló során a DVTK-t viszont a koronavírusra való tekintettel mindenképpen zárt kapuk mögött fogadja majd a klub.