Öt gólt kapott a Volán, nem adott esélyt a Klagenfurt

Péntek tizenharmadika előestéjén 5-0-ás vereséget szenvedett a Hydro Fehérvár AV 19 a Bet-at-home ICE Ho­ckey Leagueben. A Bratis­lava elleni túlórás győzelem után hullámvölgybe került a csapat.

A klagenfurti fellépés előtt 24 órával szétlövéssel győzött a Fehérvár a Pozsony ellen, de Karintiában kénytelen volt megadnia magát. A házigazdáknak pár nappal korábban nem sikerült jól az újraindulás, mivel büntetőkkel kikaptak otthon a Dornbirntól. A tabella a lejátszott meccsek tekintetében elég kesze-kusza, azonban jó volt látni, hogy Antti Karhula együttese a harmadik helyről várta az ugyancsak a felső házban tanyázó sógorok elleni derbit.

Jó tempót diktált a Klagenfurt, és gyorsan vezetést is szerzett. A hatodik percben egy középre tett korongba a szlovén Roc Tikar piszkált bele, Kornakker Dániel nem tudott mit tenni a kapuban, 1-0. Egy csúnya korongeladás után megint büntetettek a házigazdák, negyed óra múltán Lukas Haudum verte be a pakkot a ketrecbe, 2-0. Nem sokon múlott, hogy megint gólt kapjanak a fehérváriak, amikor egy teljesen ártalmatlan szituációban két volános összecsúszott. Volt mit átbeszélni az első szünetben.

A második harmad első pár percében agilisabb volt a Fehérvár, áthúzódó kiállítások miatt négy a négy, majd öt az öt ellen is. Mégis megint a hazaiak találtak be, a kapu mögül beforduló Daniel Obersteiner varrta be a harmadikat Kor­nakkernek, 3-0.

Ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy a Bratislava ellen jól védő Jaroslav Janus nem piheni végig a találkozót, Antti Karhula becserélte a szlovák válogatott kapust. Volt is dolga, de ekkor felszabadultabban tudott játszani a Volán, jóval többször veszélyeztette a házigazdák kapuját. A KAC-nak azonban jószerével egyetlen lélegzetvételnyi idő is elég volt ahhoz, hogy négygólos hátrányba taszítsa a Fehérvárt. Thomas Vallant talált be közelről. 4-0. A harmad hajráját azért meghúzták a vendégek, előbb egy kékről elengedett lövés, majd a mélységből érkező Szabó Bence okozott zavart a kapu előtt, de csak nem született meg a szépítő találat. Alig több mint egy hónappal ezelőtt az utolsó harmadban döntött a KAC a három sorral felálló Fehérvár ellen és nyert 4-1-re – ezúttal biztosra mentek.

Az utolsó játékrészben becsülettel ment előre az AV 19, de Sebastian Dahm biztosan állt a hazai kapuban. Az utolsó tíz percre kanyarodva egymás után kétszer került emberhátrányba a Volán. Meg is lett az eredménye, könnyed korongjáratás után Haudum állította be a végeredményt, 5-0.