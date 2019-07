Öt fehérvárival rohamoznak

Kialakult az Amerikai Egyesült Államok U18-as csapata elleni mérkőzésen jégre lépő magyar U20-as jégkorong-válogatott végleges kerete.

Augusztus 1-jén, az UTE Jégcsarnokban rendezik a két korosztályos válogatott immáron hagyományosnak mondható összecsapását, amely egyben a magyar jégkorongidény hivatalos kezdetét is jelzi. A Dunaújvárosban született, majd Székesfehérváron 210 EBEL-mérkőzést lehúzó Vas Márton irányítása alatt készülő nemzeti csapat a hétfőn kihirdetett végleges keretében végül öt fehérvári sportoló kapott helyet. A védelemben Horváth Milán képviseli majd a koronázóváros színeit, a nagyszerű szezont záró 18 éves bekk a válogatottban és – két korosztályt átölelve – klubcsapataiban is rendkívül megbízható teljesítményt nyújtott.

Csatárok között találjuk Almási Márkot, Dézsi Bencét és Kovács Alexet, akik egyaránt kiérdemelték – Horváthtal egyetemben –, hogy karrierjük első felnőtt, profi szerződését kapják az Erste Ligában szereplő Fehérvári Titánoktól. Az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia képviseletében jelen lesz Rétfalvi Kristóf is, aki a legutóbbi szezon során 70 mérkőzésen 26 gólt jegyzett. A bizonyítási vággyal tehát nem lehet majd probléma, hiszen a szezon elején minden játékos a nagyobb jégidőben bízva mindent megtesz azért, hogy lenyűgözze edzőit. Az amerikaiak elleni mérkőzésen kívül természetesen a soron következő, decemberben Ukrajnában rendezendő Divízió I/B világbajnokságra is készül már a jelenleg edzőtáborban hangoló alakulat, ahol a tavalyinál sikeresebb szereplés az elsődleges célkitűzés.

– Mivel most egy mérkőzésre készülünk, a végső keret kijelölését a pillanatnyi forma határozta meg. A merítési lehetőségeinket szűkítette, hogy sok játékos már elutazott külföldi klubjába, illetve az összetartás előtt is történtek sérülések. Ez azt jelentette, hogy már az edzőtáborban is jóformán négy sorral tudtunk készülni, és a végén csak egy hátvédtől és két kapustól (egyikük Horváth Dominik, az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia növendéke volt – a szerk.) kellett elbúcsúznunk. Most már az Egyesült Államok elleni csütörtöki meccsen lemérhetjük, hol tartunk a felkészülésben – nyilatkozta a jégkorongblognak Vas Márton. Az USA elleni mérkőzés 18 órakor veszi kezdetét a lila-fehérek otthonában.