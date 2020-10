Öt érmet gyűjtöttek a Fehérvár KSE ökölvívói az ob-n

Egy arany, két ezüst, két bronz. Veretes éremtermés, mivel a Fehérvár Küzdősport Egyesület ökölvívói rukkoltak elő a junior és ifjúsági országos bajnokságon, Debrecenben.

Változást hozott a 2020-as esztendő a fehérvári ökölvívó életben. Új egyesület alakult, de inkább szerkezeti változás történt a város egyik legnagyobb egyesületénél. A székesfehérvári amatőr ökölvívó versenyzők kezdeti versenyeztetését biztosító Varkocs György Box Clubból kerültek át a Fehérvár KSE-be azok a bunyósok, akik eséllyel pályázhatnak a korosztályos, vagy éppen a felnőtt dobogóra. Mindkét egyesület szakmai munkáját Lénárt Péter és Túrós Arnold irányítják, de a menedzselés terén már más célokkal dolgozik a két klub. A Fehérvár KSE eredményes versenyzőket kíván nevelni, s a junior, ifi országos bajnokságon első érmeit zsebelte be az új klub. Turós Arnold szerint öklözői megértek arra, hogy komolyabb célok felé igyekezzenek.

Hat fehérvári ökölvívó lépett ringbe az összevont ob-n, összesen öt bokszoló nyakába került érem, s egy értékes ötödik helyet is elhoztak a fehérváriak.

A juniorok között 57 kilóban indult Nagy Evelin, aki bajnoki címet szerzett. A fiúk 75 kilós súlycsoportjában Tóth Adrián a második lett, 66 kg-ban Balogh Bálint bronzérmet szerzett, míg Németh Zsolt (70 kg) az ötödik pozícióban zárt.

A debreceni megmérettetés nem csupán a korosztályok legrangosabb honi versenye volt, de kvalifikáció is egyben az Európa-bajnokságra.

– Igazán kiemelkedő teljesítményt Tóth Adrián és Nagy Evelin nyújtott. Evelin Bajnok lett, így nagy valószínűséggel mehet a juniorok legrangosabb versenyére, az Európa-bajnokságra – mondta Turós Arnold, a Fehérvár KSE vezetőedzője. – Evelin ökölvívása kiemelkedett a junior női mezőnyből. Éretten, szépen és hatékonyan bokszolt. Tóth Adrián korcsoportot és súlycsoportot is váltott idén. 2019-ben még 65 kg-ban nyerte meg a serdülő országos bajnokságot, most pedig tíz kilóval nehezebben, az idősebbek között csak a döntőben talált legyőzőre. Hozzáállásukkal, tudatosságukkal mindketten kiemelkednek társaik közül.

Balogh Bálint minden győzelmét első menetes kiütéssel aratta, de az elődöntőben megállították, bronzéremmel térhetett haza. Németh Zsolt a selejtezők során búcsúzott a további küzdelmektől, ez ötödik helyet ért.

Az ifik között Major Milán a 64 kg-os súlycsoportban lépett a kötelek közé, ahol a harmadik helyig menetelt. Zsoldos Virág a +81 kilósok között döntőt bokszolhatott, ahol alulmaradt, ezüstérem lett a jutalma.

– Zsoldos Virág a szívével tudott eljutni a döntőig és ott is nagy csatára késztette válogatott ellenfelét, de sajnos kikapott – értékelt Turós Arnold. – Major Milán profi ökölvívókat is zavarba ejtő technikai elemeket felsorakoztatva bokszolt, de az elődöntőben ő is vereséget szenvedett.

A tréner szerint versenyzői mindent megtettek, amit a nehézségekkel teli felkészülés, és a kialakult helyzet engedett.

A felnőtt országos bajnokságon sérülés és betegség miatt nem indul bunyós a Fehérvár Küzdősport Egyesületből, azonban Hegyi Barnabás és Bodnár Sándor képviselhetik majd a koronázóvárost.