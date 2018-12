Osztálykülönbség a fehérvári lányok javára

Nem tétlenkedik a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság alatt az Alba Fehérvár KC együttese. Az NB I-es szünet alatt edzőmeccsekkel hangol a folytatásra, pénteken a szlovák Duslo Sala csapatát fogadták a fehérvári lányok.

Alba FKC – Duslo Sala 31-15 (15-8)

Székesfehérvár, Köfém csarnok, 50 néző.

Vezette: Bacs, Bóna

FKC: Györkös – Pelczéder 2, Mendy 6, Temes 3/3, Zhilinskaite 1, Gorsenyina 4, Nascimento 4. Csere: Mistina (kapus), Májer 2, Utasi 1, Tornóczky 1, Boldizsár 2, Rózsás, Sztankovics 3, Szarka 2. Vezetőedző: Deli Rita.

Sala: Ladicsova – Takácova 2, Vargova 2, Königova 2, N. Furgalakova 1, Kurnakova, Pócsikova 5. Csere: Csákova (kapus), Spendlova 2, Bahylova 1/1, Tisajova, Blekova 1, S. Furgalakova, Gajdosova. Vezetőedző: Michal Lukacin

A szlovák bajnokságban második helyen tanyázó Duslo Sala régi ismerőse az FKC-nek, hiszen amellett, hogy korábban az EHF-kupában is összefutottak egymással, ha tehetik, évente egyszer összemérik erejüket a felkészülés jegyében. A bajnoki szünetet kihasználva most a Köfém csarnokban randevúztak a felek, ahol csak a legvérmesebb kézilabdabarátok követték figyelemmel a két élvonalbeli együttes csatáját.

A gyér érdeklődés ellenére nagy lendülettel kezdett az FKC. Claudine Mendy 40 másodperc alatt két gólt szerzett, az 5. percben pedig már 3-0-ra vezetett az Alba. A szlovákok lövésig is alig jutottak, a 9. percben találtak be először, akkor azonban két ejtéssel kozmetikáztak. Végig az történt a pályán, amit a fehérváriak akartak. Szoros volt a fal, Mendy számtalan labdát szerzett, melyekből indulhatott is a támadás, a szélek is hatékonyak voltak, míg a kapuban Györkös Rebeka brillírozott. Hiába kért időt kétszer is a Vágsellye mestere, nem tudtak három gólnál közelebb férkőzni a vendégek, a szünetre pedig már hét találattal vezetett Deli Rita alakulata.

Fordulás után Mistina állt a gólvonal elé, ő sem védett rosszabb formában, mint kolléganője, mezőnyben pedig kedvükre dobálhatták góljaikat a társak. A 42. percben 11 gól volt már a két hölgykoszorú között (22-11), s a találkozó utolsó szakaszában is a hazai támadások bimbóztak. Az FKC megerőltetés nélkül nyújtott klasszisokkal jobb teljesítményt, mint ellenfele, s végül kétszer annyi gólt termelve robogott át a Vágsellyén.

Vezető képünk archív felvétel

