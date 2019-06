Osztálybeli csapatokkal hangolnak

A labdarúgó NB III Közép csoportjában szereplő Iváncsa KSE hat mérkőzéssel hangol az előttük álló szezonra.

Megkezdte a 2019/2020-as pontvadászatra való felkészülést az Iváncsa, amely a legutóbbi kiírást a hetedik helyen fejezte be. Ami a felkészülési mérkőzéseket illeti, heti két találkozó, szerda-szombat leosztásban, ez vár az iváncsai labdarúgókra július második hetétől. Az edzésekbe már visszaálló játékosok ismerős alakulatok ellen tehetik próbára magukat, hiszen jobbára a harmadvonalból szemezgetett edzőpartnert a szakmai stáb.

Július 10-én egy, a téli felkészülésről is ismerős csapat, az Akasztó gárdája ellen indul a sor, amit szombaton, 13-án a Veszprém követ. A következő héten ismét két olyan együttessel csapnak össze Domján Attila legényei, akik ellen a téli erőfelmérők során is megküzdöttek: 17-én a BKV Előre otthonában lesz jelenésük, míg 20-án az NB II-ből idén kieső Monorhoz látogatnak. Az utolsó héten is két mérkőzést vívnak: 24-én a THSE Szabadkikötő otthonában, míg 27-én az NB III-ba a Tatabányát legyőzve feljutó Bicske ellen zárják a sort.

A keret alakulásáról egyelőre nincsenek hírek, annyi biztos, hogy a labdarúgástól visszavonuló Bartha Tiboron kívül Miklósvári Kornél, Ambrusics Róbert, Balázsovics Máté, Folmer Krisztián és Pratsler Alex sem Iváncsán kezdi meg az új idényre való felkészülést. Évértékelőjében Domján Attila azt mondta, hogy hullámzó teljesítményük miatt nem sikerült előrébb végezni – most kiderül, hogy sikerül-e ezen javítani.