Őszi vereséget javítana a Csákvár

A labdarúgó Merknatil Bank Liga NB II. 28. fordulójában Szolnokon növelheti háromra győzelmi sorozatát az Aqvital FC Csákvár csapata.

Két szempontból is rendkívüli a Csákvár szolnoki vendégszereplése: egyik oldalról március 15-e miatt vasárnapról szombatra tette át a szövetség, majd a koronavírusra való tekintettel a nézők kizárását, zárt kapuk mögötti rendezést is elrendeltek. Ezen körülmények között kell tehát a csákváriaknak revansot venniük a két együttes 2019. szeptember 18-i mérkőzéséért, amikor a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban 1-0-s szolnoki siker született. Sok víz lefolyt már azóta a Dunán, a közelmúlt történéseit figyelembe véve viszont egy kifejezetten jó mérkőzésre van kilátás: a Csákvár elmúlt két mérkőzésén győzni tudott, míg a szolnokiak három döntetlennel és két győzelemmel ezidáig veretlenek 2020-ban.

– Kemény mérkőzés vár ránk, egy nagyon jó tavaszt futó Szolnok ellen – nyilatkozta Visinka Ede, a csákváriak vezetőedzője. – Az alapcsapatuk is erősnek mondható, és a télen is jól igazoltak. Ugyanakkor mi is rendben vagyunk, jó a hangulat, megvan a kohézió, pozitívan várjuk az összecsapást.

A csákvári gépezet az elmúlt időszakban kifejezetten olajozottan működött, a vezetőedző elmondása szerint a két fordulóval ezelőtti, Siófok ellen aratott 3-1-es győzelem után kissé vissza is kellett fogni a fiúkat, nehogy elvigye őket a hév. Nos, úgy tűnik, hogy ezt a feladatot sikerrel végezte a szakmai stáb, hiszen a Szeged ellen is sikerült három ponttal végezni, 3-2-es végeredmény mellett. Az említett két mérkőzésen Daru Bence háromszor is betalált, ám csatártársaiban is mindegyik pillanatban ott a gól.

Hiába a szolnokiak impozáns tavaszi teljesítménye, a két csapat által elfoglalt 4., ill. 15. hely inkább a Fejér megyei alakulat felé billenti a mérleg nyelvét – legalábbis ami a papírformát illeti. Azt azonban meg is kell valósítani, amivel adott esetben közelebb is lehetne férkőzni a harmadik helyen álló, a listavezető MTK Budapesthez látogató Vasas együtteséhez is…