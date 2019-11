Őszi első lehet majd a Gárdony

A 13., hivatalosan az utolsó őszi fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. november 9., 13.30

Sárbogárd SE (4.)–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója:

– Nehéz mérkőzésre számítok, a Gárdony jó formában lévő, erős csapat. Ahogy az eredmények mutatják, mi is egyre jobban összekovácsolódunk, és jó csapatok ellen még jobban tudunk játszani. Legutóbb Velencén otthagytunk két pontot, és nem egyet szereztünk… A hétvégén azonban, amennyiben a céljainkat szeretnénk teljesíteni, mindenféleképpen győznünk kell, amellett, hogy tiszteljük ellenfelünk eredményét és a tudását. A hazai győzelemre megvannak a reális esélyeink, mert nem túl sokan vertek meg minket ősszel. Igaz, hogy vannak sérültjeinek, és abban nem vagyok biztos, hogy szombatra rendbe jönnek, de a kispadon ülnek majd olyan játékosok, akik megfelelő minőségben tudnak beszállni. Pozitívan várom a találkozót, egyértelműen a győzelemre fogunk hajtani, bízom abban, hogy meg is lesz a három pont. Ismerem ugyan az ellenfelet és az edzőt is, de megyei szinten, úgy gondolom, nem lehet kellőképpen felkészülni a másik csapatból. Számunkra a legfontosabb a fegyelem és a fegyelmezett játék, próbáljuk azt játszani, amit mi szeretnénk, hogy ne az ellenfél akarata érvényesüljön.

Sárosd Kronos Sport (7.)–Bodajk SE (10.)

Arany Tibor, a Sárosd Kronos Sport megbízott edzője:

– Igazán nem tudom megmagyarázni az enyingi vereséget, de minden csapatnak az életében van egy olyan nap, amikor semmi nem jön össze, és a játékosaink olyan helyzetekben hibáztak, amelyekben korábban nem szoktak. Olyan eladott labdáink voltak és olyan területeken, amelyekre keresem a választ. Nem akarok azonban ebből túlságosan nagy következtetést levonni, hanem szeretnék koncentrálni a Bodajk elleni találkozóra, és ebből a hibából ezen a mérkőzésen kell kiszállnunk. A Bodajk együttese a sötét ló szerepét tölti be, képesek arra, hogy mindkét arcukat mutassák, de egyértelműen szervezett csapatra számítok. Biztosan nehéz lesz, nehezen lehet feltörni a védelmüket, ez attól is függ, hogy az előző hétvégi fiaskót játékosaink hogyan tudják lereagálni és hogyan fognak tudni ebből a sokkból kijönni. Másfél éve veretlenek vagyunk hazai pályán, ezt a sorozatot folytatni akarjuk. Folyamatosan változik sajnos a kezdőcsapat és a keret összetétele, mert rendszeresen tele vagyunk sérültekkel. Ezeken a meccseken a fiatalok kapnak nagyobb lehetőséget, jól megállják a helyüket, de nem lehet olyan kiegyensúlyozott teljesítményt várni tőlük, mint a tapasztalt, rutinos játékosoktól.

2019. november 10., 13.30

Lajoskomárom (13.)–Martonvásár SK (8.)

Mosberger Mátyás, a Lajoskomárom ügyvezetője:

– A sorsolás szeszélye folytán csupán négy hazai mérkőzésünk volt itthon, úgyhogy most egymás után három hazai találkozónk következik. Elsőként a Martonvásár ellen lépünk pályára, most ki kell köszörülnünk az eddigi csorbát. A vasárnapi mérkőzésen a siker kulcsát abban látom, hogy összeszedettebben kell játszanunk, úgy, mint a második félidőben Tordason. Ettől függetlenül az előző három mérkőzésen a játékkal nem volt probléma, a gólszerzéssel voltak a gondjaink, hátul, pedig túlságosan sok gólt kaptunk. A hosszabb ideje maródi és majd a tavasszal visszatérő Posta Leventén kívül nincs sérültünk, úgyhogy teljes lesz a csapatunk. Szili Balázs ugyan még lábadozik, de ő fogja irányítani a csapatot az eltiltott Megyeri János helyett a kispadon. Tudjuk, hogy a Martonvásár szervezet, jó csapat, és sok döntetlent játszottak, de a pontosztozkodással nem lennénk elégedettek, nekünk most a közönséget ki kell engesztelni, mert túlságosan sok olyan mérkőzés játszottunk, amelyek nem sikerültek úgy, ahogy szerettük volna.

Főnix FC-Baracska (5.)–Enying (14.)

Pavlik József, a Főnix FC-Baracska vezetőedzője:

– Szikrázóan kemény mérkőzést nyertünk meg Martonvásáron, ám igen súlyos árat is fizettünk érte, Csiba Zoltánnak elszakadt a bokaszalagja. Nem hiszem azt, hogy ezt egy kétmeccses eltiltás orvosolná, a játékvezető döntése szerint ez a belépő csak sárga lapot ért Fejér megye pályáján, de így döntött a fegyelmi bizottság. Ezt a döntést el kell fogadnunk… Ennél már csak az szomorúbb, hogy a sérülést okozó játékos nem kereste a mi játékosunkat azért, hogy legalább elnézést kérjen tőle. Nem volt sima mérkőzés, mert a Martonvásárnak is megvoltak a helyzetei, de mi jobban kihasználtuk a lehetőségeinket. Az Enying elleni találkozótól semmi mást nem várok, mint hogy tovább gyűjtögessük a pontjainkat. Engedélyt kaptunk arra, hogy a műfüves pályán rendezhetjük a meccset, így visszaköltözünk Baracskáról. Nagyon bízom benne, hogy ez is motiválni fogja a játékosokat. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Csiba sérülésén kívül más játékos nem fog hiányozni, hosszú idő után Jámbor Olivér is visszatérhet.

Ikarus-Maroshegy (11.)–Móri SE (2.)

Borsányi István, az Ikarus-Maroshegy edzője:

– Most már úgy látszik, hogy csapatszinten eredményesek vagyunk, és ennek köszönhetően pontokat tudunk gyűjteni. Egyénileg még nem lenne probléma, viszonylag jó játékosok alkotják a keretet, viszont az említett csapatszinten nem tudunk még úgy mozogni, ahogyan én szeretném. A Mór ellen a védekezésen lesz a fő hangsúly – amely eddig is vesszőparipám volt – hogyha ezt magas szinten tudjuk művelni, és ellentámadásokat fogunk tudni vezetni, akkor lehet sanszunk. Sok fiatal játszott az elmúlt vasárnapokon, és ez várható most is. Be kell őket építeni, megváltozott a játék képe, egy kicsit az ő lelkesedésük és a frissességük lendületet adott a csapatnak Bodajkon is. Dopuda Igor sérült, rajta kívül mindenki egészséges, sőt képzelhető az is, hogy Horváth Zsolt visszatér, aki legutóbb a kispályás válogatottal Ausztráliában járt. Vele csak erősödnénk, a kreativitására és tudására szükség lenne a középpályán.

Kisláng-Telmex SE (12.)–Flavus Velence (6.)

Rehák Viktor, a Kisláng-­Telmex SE vezetőedzője:

– Feltétlenül nagyobb ellenállást várok a csapattól, mint az elmúlt hétvégén. Bízom abban, hogy egy teljesen más mérkőzést tudunk játszani, mint Móron, és nagyon remélem, hogy pontot vagy pontokat tudunk szerezni. Vasárnap óriási különbség volt a Mór és közöttünk, nem tudtunk komoly ellenállást tanúsítani. Mindjárt az elején elrendeztük a mérkőzést 20 perc alatt, onnantól kezdve már csak egy könnyű edzés volt a találkozó a móriak számára. Mi pedig képtelenek voltunk bármire. Sajnos elég sokan sérüléssel bajlódnak, még nem tudom, hogy ki fog vasárnap játszani. Elsősorban azzal lennék elégedett, ha néhány apró dologban előre tudnánk lépni. Főként koncentrációban, illetve felfogásban várok változást. Gondolok itt a fiatalokra, hiszen amíg az ifi mérkőzésen sokszor elég nekik egy közepes teljesítményt, ahhoz, hogy eredményesebb legyenek, itt nagyon komoly erőket kell mozgósítani ahhoz, hogy egyáltalán partiban legyünk, és ne 10-0-s vereséget szenvedjünk. Ezt kell megtanulniuk, erre van még fél évük.

Ercsi Kinizsi SE (9.)–Tordas FÉSZ ZRT. (3.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője:

– Abban egészen biztos vagyok, hogy nehéz meccs lesz a Tordas ellen. Az előző fordulóban az agárdi mérkőzés azért nem volt annyira sima, mint amennyire az eredmény mutatja. Nem játszottunk olyan alárendelt szerepet, a szünetben változtatott a Gárdony, beállt Balogh Ádám, rúgott egy gólt, adott egy gólpasszt, mi pedig nem tudtunk annyira megújulni. Ez döntött, amúgy eléggé kiegyenlített volt a találkozó, talán az első félidő végén mi játszottunk jobban. Ha ezt a formát tudnánk hozni vasárnap, és minimalizálni tudnánk az egyéni hibákat, akkor nem lenne problémánk. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen erőket képvisel a Tordas. Jó szériát futnak idén, és harcos csapat, az lehet a recept ellenük, hogy jobban akarjuk a győzelmet itthon. Bízom abban, hogy kilábalunk a gödörből, amiben benne vagyunk hetek óta. Figyelnünk kell a támadó játékukra és arra, hogy meg tudjuk őket bontani. Ez talán a mi nagy pályánkon sikerülni fog.