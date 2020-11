Összekapta magát az Ikarus-Maroshegy ellen a Lajoskomárom és pontot szerzett

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulója ismét több meglepő eredményt hozott. A Martonvásár zsinórban második idegenbeli meccsét veszítette el, úgy, hogy esélyesebbnek tűnt ellenfelénél. Az eddig bukdácsoló Lajoskomárom pedig pontot rabolt az Ikarus-Maroshegy otthonából.

Sárbogárd–Tóvill-Kápolnásnyék 1-0 (0-0)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Závotka Csongor

Sárbogárd: Barabás – Lajtos (Gráczer Bálint), Vagyóczki, Kindl, Rodenbücher T. – Luczek, Mayer (Horváth Zs.), Magda (Gábris), Gráczer G. – Gyuricza (Sükösd), Demeter (Gráczer Bence). Szakmai igazgató: Pajor László

Kápolnásnyék: Kalmár – Silhány F., Kharboutli Noor, Bakonyi, Ódor D. – Varga J., Csörge, Pigler, Molnár G. – Zsigmond L. (Ribi), Eipl (Gaál). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Magda (78.)

Jók: Kindl, Luczek, Gráczer G., Rodenbücher T. ill. Kalmár, Varga J.

Laza játszadozással, barátságos hangulatban teltek a percek a mérkőzés elején, az első említésre való esemény a 16. percben elpuskázott hazai ziccer volt. Egy kontrából Zsigmond Levente lövését ütötte Barabás József szögletre. A 32. percben egy kényszerítőzés után Csörge Ciprián megcélozta a jobb alsó sarkot, Barabás lábbal hárított. A 35. percben Demeter Dávid 18 méterről leadott nagy erejű lövése alig kerülte el a kaput, majd Luczek Roland kapura tartó labdáját védte Kalmár Adrián. A szünet után a Sárbogárd támadójátéka felerősödött, a 48. percben Horváth Zsolt jobb oldalról belőtt labdáját Magda Máté néhány méterről kapura küldte, Kalmár nagyszerű érzékkel védett. A vendégek szórványos támadásainak egyike Pigler Boldizsár lövésével fejeződött be, a labda a bal oldali kapufát súrolva került az alapvonalon túlra. A Sárbogárd mezőnyfölénye állandósult, és a 78. percben góllá érett.

Gráczer Gergő bedobása után Horváth Zs. átjátszotta magát a védelmen, és a középre passzolt átadását Magda 12 méterről lőtte a jobb alsó sarokba, 1-0. A 83. percben a májusban 18. életévét betöltő Gábris Róbert élete első megyei első osztályú felnőtt bajnoki mérkőzésén lépett pályára és a bemutatkozás öröme, a győztes mérkőzés, szép emlékként marad meg. A vendégek az utolsó percekben az egyenlítő gól megszerzéséért küzdöttek, de a bogárdi védelem magabiztosan akadályozta meg kísérleteiket. Küzdelmes, nehéz mérkőzésen győztek a hazaiak a korántsem feltett kézzel érkező nyékiek ellen. A sárbogárdi siker értékét növeli, hogy a csapatban tíz helyi játékos lépett pályára.

Tudósított: Szántó Gáspár

Sárosd Kronos Sport–Bodajk 2-0 (1-0)

Sárosd, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Sárosd: Rauf T. – Susa, Szabó E. (Meszlényi), Hushegyi (Dobsa), Vida – Szalai P. (Szabó N.), Killer M., Takács M. (Kargl), Kosaras – Szekeres (Tóth D.), Kovács S. Vezetőedző: Arany Tibor

Bodajk: Janky – Orosz, Bregócs, Kovács J., Gulyás – Molnár M., Joó, Nagy F., Dreska – Kocsis D., Herczegh (Molnár T.). Vezetőedző: Kovács Zoltán

Gól: Kovács S. (45., 60.).

Jók: Rauf T. (a mezőny legjobbja), Susa, Vida, Kovács S., ill. az egész csapat

A Bodajk a védekezésre rendezkedett be, átadva a területet a hazai csapatnak, amely mezőnyfölényben játszott. A vendégek kontrákra építve többször is veszélyeztették a kaput, de Rauf Tivadaron nem tudtak kifogni. A 29. percben egy jobboldali akció után Nagy Ferenc adott középre, ahol érkezett Joó Gergő és közeli fejesét Rauf nagy bravúrral ütötte szögletre. A 45. percben baloldali támadás során Takács Márió keverte meg a vendégvédőket, majd visszapasszolt az érkező Kovács Sándor elé, aki a kapus mellett a hosszú sarokba vágta a labdát, 1-0. A 60. percben Szekeres Marcellt buktatták a kaputól 25 méterre, a labda mögé Kovács S. állt, szabadrúgása a tehetetlen Janky Barnabás mellett a kapu jobb oldalába vágódott, 2-0. Az újabb találat után kijött a vendégcsapat a sündisznóállásából, és sorozatos támadásokkal veszélyeztette a Rauf kapuját. A végére még egy nagy sárosdi helyzet maradt, de nem tudtak élni a lehetőséggel. A hazai győzelem teljesen megérdemelt volt.

Tudósított: Dérfi Zoltán

Mány–Ercsi Kinizsi 0-3 (0-0)

Mány, 110 néző

Vezette: Czagány Zoltán.

Mány: Szabó T. – Deák, Rimele, Ország, Szűcs P. – Mészáros T. (Babály, Szabó L.), Sólyom, Bokros, Hajdú (Farkas R.) – Palkovics, Veress. Vezetőedző: Pál Zoltán

Ercsi: Lósits – Tolnai (Mónus), Horváth B., Szűcs O., Németh G. (Bálint K.) – Köntés (Kun), Kondreska (Bognár B.), Reicheld, Holentoner – Tóth K., Klauz (Bálint Á.). Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Németh G. (71.), Farkas R. (75., öngól), Kun (82.)

Jók: Szabó T. (a mezőny legjobbja), Hajdú, Deák, Szűcs P. ill. Németh G., Holentoner, Reicheld, Horváth B.

A két csapat igyekezett masszív védekezésből, gyors támadásokat vezetni, így az első félidőben nagy taktikai csata zajlott a pályán, a hazaiak lelkesen, nagy odaadással igyekeztek kompenzálni az Ercsi gyorsaságbéli fölényét. A kapuk elvétve forogtak veszélyben, egy-egy nagy lehetőség adódott a mérkőzés ezen szakaszában. A fordulás után a vendégek még nagyobb dinamikával igyekeztek a maguk javára fordítani a mérkőzést, de Szabó Tamás ezen a mérkőzésen is parádésan védte a mányi kaput, a félidő derekán még tizenegyest is védett. A 71. percig nem született gól, ekkor a fáradó mányi védelmet Németh Gábor mattolta, 0-1. A 75. percben egy lövésbe Farkas Rómeó ért bele szerencsétlenül, a labda pedig a tehetetlen kapus mellett a kapuba perdült, 0-2. A 82. percben, egy látványos, pontos távoli lövéssel Kun Bálint állította be a 0-3-as végeredményt. Közepes színvonalú, de nagy iramú mérkőzésen, a második félidei koncentrált, és dinamikus játékával, az Ercsi csapata megérdemelt győzelmet aratott, a sok sebből vérző, de őszintén, és becsületes küzdő Mányi TK ellen.

Tudósított: Varga Mihály

Tordas FÉSZ Zrt.–Enying 3-2 (1-2)

Tordas, 50 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Tordas: Cseresnyés – Csányi, Kerényi, Kanyó, Varga L. – Nagy A., Pongrácz, Almási, Hernádi – Cservenka, Kőszegi (Havass). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Enying: Dobai – Kovács L., Keszler, Kalló, Nyikos (Vas) – Varga Á., Paluska K., Csepregi, Halász (Boda) – Kajtár, Paluska L. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Pongrácz (27., 89.), Cservenka (62.), ill. Kalló (30.), Paluska K. (40.)

Jók: Csányi, Pongrácz, Hernádi, ill. Paluska K.

Nehezen indult a Tordasnak a mérkőzés, sok sérült hátráltatta a kezdő tizenegy összeállítását, több játékos is csatlakozott hozzájuk a megye hármas keretből. Jól kezdett a vendégcsapat, több ígéretes lehetőséget is ki tudott alakítani, némi meglepetésre viszont a tordasiak szereztek vezetést a 27. percben. Csányi Dávid remek egyéni alakítása után nagyszerű helyzetbe hozta Pongrácz Pétert, aki nem hibázott, 1-0. Az Enying a 30 percben egy nagy bedobás után gyorsan egyenlített Kalló Szabolcs révén, 1-1. Majd tíz perc múlva egy kontra után Paluska Krisztián robogott el a bal oldalon, és lőtt a hálóba, 1-2. A Tordas nem adta fel, szép lassan kezdte átvenni a mérkőzést irányítását. Kívülről fáradni látszottak a vendégek, ennek meg is lett az eredménye, először a 62. percben Pongrácz indította Cservenka Gergőt, aki higgadtan gurított a kimozduló kapus mellett (2-2), majd a csereként beállt Havass Balázs egy szép csel után ívelt Pongrácz fejére, aki 5 méterről szerezte meg a győztes találatot, 3-2.

Tudósított: Farkas Zsolt

Ikarus-Maroshegy–Lajoskomárom 1-1 (1-1)

Székesfehérvár, 180 néző

Vezette: Szabó László.

Ikarus: Matócza – Békefi, Jámbor, Bencze, Andróczi (Patkós Á.) – Vadászi, Kovács K., Kaszás (Kovács L.), Farkas G. – Csörgei (Bíró), Farkas D. Vezetőedző: Borsányi István

Lajoskomárom: Kajári – Varga F., Sonkoly, Gergye, Berta (Kovács P.) – Fodor Márton, Posta (Szakáts), Vései, Kövecses – Czéhmeiszter, Vass. Vezetőedző: Megyeri János

Gól: Farkas G. (29.), ill. Vései (25.)

Jók: Matócza, Kovács K. ill. Fodor Márton, Varga F., Kövecses

A mérkőzés vendéghelyzettel kezdődött, a 15. percben egy formás összjátékot követően tört be Fodor Márton a 16-oson belülre, de Matócza Dániel bravúrral védett. A 25. percben Varga Ferenc szögletét sikerült a hazaiaknak kifejelni, azonban a hosszú oldalon Vései Martin elé került a labda, lövése a rövid alsó sarokban kötött ki, 0-1. A 29. percben az Ikarus-Maroshegy végezhetett el szögletet, a labda a gólvonalon tartózkodó Farkas Gábor elé szállt, és könnyűszerrel juttatta azt hálóba, 1-1. A 33. percben Varga Ferenc végzett el szabadrúgást 25 méterről, de lövését Matócza védeni tudta. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, veszélyesebb lajosi helyzetekkel. A szünet után a vendég alakulat már fáradni tűnt, az IKA rendre dolgozta ki a helyzeteket, azonban a befejezésekbe mindig hiba csúszott így nem sikerült megfordítaniuk a küzdelmes találkozót.

Tudósított: Mezővári Balázs

DUFK SE–Mór 0-7 (0-2)

Sárbogárd, 50 néző

Vezette: Domak Ádám.

DUFK: Kovács D. – Furuglyás, Pintér Cs., Fekete, Bartha (Csala) – Vajda (Kozma), Hajdú, Szabó K., Perjési – Hollósi (Fejes), Rácz (Tóth B.). Vezetőedző: Szellák Sándor

Mór: Kiss M. – Radács (Macher), Végvári, Stéger (Czachesz), Kosztolányi – Lattenstein, Klémán M., Tar, Varga B. – Büki (Szöllősi), Fodor Máté. Vezetőedző: Kiss Máté

Gól: Kosztolányi (18., 30., 63., 83.), Lattenstein (55.), Klémán M. (57.), Fodor Máté (81.)

Jók: senki, ill. Kosztolányi, Lattenstein, Klémán M.

A hazaiak célja a tisztes helytállás volt, ám ez sajnos nem sikerült. Az első félidőben jól tartotta magát a csapat és helyzeteket tudott kidolgozni, emellett rendezetten védekezett, azonban egyéni hibákból hátrányba kerültek. A meccs második fele csúnyára sikeredett eredmény tekintetében.

A Mór a gólok mellett sok helyzetet dolgozott ki, amelyekből kettő a kapufán is csattant. A DUFK támadásainak zöme az ellenfél 16-osánál elhalt, csak egy lesgólig jutottak.

Tudósított: Tóth Barna

Kisláng–Martonvásár 2-0 (1-0)

Kisláng, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

Kisláng: Ányos – Kovács T. (Horváth Z.), Juhász M., Kassai D. (Dudar K.), Árki – Dudar E., Simon I., Juhász J. (Tury-Nagy), Kassai J. – Balogh Z., Willerding Zs. (Lévai). Vezetőedző: Erdei István

Martonvásár: Sebestyén (Somogyi M.) – Szél, Füzér, Lakakisz, Neuvert – Waller (Lacza), Süle, Kovács P. (Vörös M.), Juhász B. (Kővári) – Beraki, Balogh B. Vezetőedző: Kovács Attila

Gól: Willerding Zs. (37.), Simon I. (68.)

Jók: az egész csapat, ill. Füzér, Balogh B.

A 4. percben Kassai Dávid bedobását Juhász Márton csúsztatta meg, a labda Willerding Zsolt elé került, aki azonban a kapusba rúgta. A hazai csapatból szöglet után Willerding a felső kapufára bólintotta a labdát. A 27. percben Balogh Z. beadását Dudar Ervin. lábbal próbálta értékesíteni, Sebestyén István a gólvonalon hárított. A 36. percben Dudar az üresen álló Willerdinghez ívelt, aki levette a labdát, majd okosan a hosszú sarokba lőtt, 1-0. Az első félidő utolsó lehetősége Waller Arthur előtt adódott, távolról próbálta meglepni a hazaiak kapusát.. A 65. percben Juhász ívelt Balogh fejére aki tisztán fejelhetett, a labda a kapu mellé szállt. A 69. percben Simon István elé került a 16-oson belül a labda, nem teketóriázott, és felvarrta a hosszú felsőbe a labdát, 2-0. A 86. percben Lacza Levente ívelt középre, ahol Vörös Milán fejelt a felső kapufára. Nagy nyomást helyeztek a vendégek a kislángiakra az utolsó pár percben, de nem tudtak fogást találni a gárdán.

Tudósított: Juhász Fanni

A góllövőlista állása:

1. Reicheld Alex (Ercsi Kinizsi) 11 gól

2. Kovács Sándor, Szalai Pál (mindkettő Sárosd Kronos Sport) 8-8 gól

3. Csányi Dávid (Tordas FÉSZ Zrt.), Juhász Márton (Kisláng), Klémán Máté, Kosztolányi Bence (mindkettő Mór) 7-7 gól

A bajnokság állása

1. Sárosd Kronos S. 11 8 2 1 40-9 26

2. Mór 11 8 1 2 43-17 25

3. Ikarus-Maroshegy 10 7 2 1 22-6 23

4. Martonvásár 11 7 1 3 16-11 22

5. Bodajk 11 6 1 4 15-13 19

6. Sárbogárd 10 5 2 3 16-15 17

7. Ercsi Kinizsi 11 5 1 5 23-17 16

8. Kápolnásnyék 11 5 0 6 15-15 15

9. Tordas FÉSZ Zrt. 12 4 2 6 26-28 14

10. Kisláng 11 3 4 4 18-23 13

11. Főnix FC 11 3 2 6 20-25 11

12. Enying 9 3 1 5 14-26 10

13. Lajoskomárom 11 2 3 6 13-26 9

14. DUFK SE 10 2 1 7 9-40 7

15. Mány 10 0 1 9 12-31 1