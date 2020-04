Összefogtak a kézilabdázni vágyó hölgyek Soponyán

A járvány előtt szebb időket megélt soponyai kézilabda egyetlen, ám annál lelkesebb csapattal képviselteti magát a Fejér megyei női bajnokságban. A 20 főből álló keretet a rutin és a fiatalság egyvelege jellemzi. Céljuk, hogy a fiatalok bevonásával pariban legyenek akár a legjobbakkal is.

– A motiváció mindenesetre adott. Ugyanis egy olyan összetartó társaságról beszélünk, akik nemcsak a pályán, de azon kívül is egységet alkot – nyilatkozta lapunknak Szolga Péterné Eszter, az egyesület ügyintézője és játékosa.

– A Soponyai SE Kézilabda Szakosztálya 2003 óta működik, jómagam pedig 11 éve vagyok a tagja. Az évek során egyre több feladatot vállaltam magamra és már harmadik esztendeje intézem a csapattal kapcsolatos teendőket. Hálásak vagyunk az önkormányzatnak, hogy támogatnak minket, nélkülük valószínűleg csapatunk sem lenne – emelte ki a szakvezető – Nálunk örömkézilabda folyik. A keret zömét édesanyák alkotják, akik húszas éveikben aktívan játszottak, majd az anyai teendőik után a kikapcsolódás és a mozgás miatt tértek vissza a pályára. Nyitunk ugyanakkor a fiatalok felé is, hiszen ők jelentik a soponyai kézilabda jövőjét. 16–45 éves játékosok alkotják a közösséget.

Mint mondta, kiemelten kezelik az utánpótlás kérdését, hogy az örömkézilabda eredménnyel is társuljon, és elmozdulhassanak a tabella 9. helyéről. Folyamatosan toboroznak nemcsak Soponyán, de a környékbeli településeken is. Jelenleg is több vidéki – sárbogárdi, csőszi, abai, nagylóki, sárkeresztúri, lovasberényi – leigazolt játékosuk van. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a csapatba. A szakmai felkészítés Bernáth István edző vezetésével folyik.

– Boldogok vagyunk, hogy a kényszerpihenő alatt is összetartunk és lelkileg is segítjük egymást. Szerencsések vagyunk, mert egyre több tehetséges játékos csatlakozik, de még többek figyelmét szeretnénk felkelteni. Példaként említhetném Farkas Andreát, aki mindamellett, hogy az Alba Fehérvár KC ifi női NB2-es csapatában játszik, minket is erősít, és edzőnkkel karöltve oroszlánrészt vállal az online edzéseinkből. Bernáth István a technika és a gyorsasági feladatokban, míg Andrea az erőnlét fejlesztésében segíti a munkát – tette hozzá, majd Farkas Andrea a csapat legeredményesebb játékosa vette át a szót a maga 64 góljával.

– Soponya az otthonom, itt nőttem fel és boldog vagyok, hogy az Alba Fehérvár KC megengedte, hogy szeptembertől itt is űzzem a sportot a több játékidő miatt. A pályán töltött percek és mert kisebb rajtam a nyomás, megnövelték az önbizalmamat, így a soponyai kitérő mindenképpen sokat ad, ráadásul a lányok segítségére is lehetek, ami külön öröm – mondta. Egészen új csapatunk van, amely folyamatosan fejlődik. A karantén ideje alatt heti három online edzést tartok, egyedi edzésterv alapján. Elsősorban funkcionális tréninget végzünk, kiemelten figyelve a has- és a láberősítésre. A legfontosabb az állóképesség fejlesztése, mivel a meccseink többségében egyenlőek vagyunk az ellenfeleinkkel, csak a végén fáradunk el egy kicsit hamarabb. Ha ebben sikerülne előrelépnünk, akkor bárkit meg tudnánk szorongatni! – zárta gondolatait Farkas Andrea.

Végezetül elmondták, hogy a Soponyai SE bízik benne, hogy a veszélyhelyzet hamarosan befejeződik, és a nyár végén megtarthatják az egykori kapitányuk, Baki István tiszteletére tartott emléktornát, amely évről évre igencsak kedvelt a környéken. Talán nem véletlen, hiszen az egykori kiváló magyar bajnok kézilabdázó több fejér megyei klubban is megfordult játékosként (Dunaújváros, Honvéd Szondi SE és a MÁV Előre SC) majd edzőként is (Sárszentmihályon és Soponyán).