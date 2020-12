Őrült, nagy győzelem

Kilencgólos meccsen tudott nyerni a Hydro Fehérvár AV19 az ICE Hockey League szombati játéknapján. Már most borítékolható, hogy a Graz ellen a szezon egyik legfordulatosabb meccsét játszotta Antti Karhula csapata, amely 5-4-re győzött és feljött a bajnokság második helyére!

Hydro Fehérvár AV19– Graz 5-4 (1-2, 3-2, 1-0)

Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Kincses, Rencz, Váczi, Muzsik.

Fehérvár AV19: Janus – Stipsicz (1), Campbell (1), Hargrove (2), Hári 1, Kuralt 1 (1) – Caruso (1), Szabó B. 1, Erdely, Bartalis, Petan – Geiger 1, Szabó D. 1, Mihály, Sárpátki, Szita – Kovács A., Kähkönen (1). Vezetőedző: Antti Karhula.

Graz: Rodrigue – Altmann, Lindner (1), Fejes (3), Oleksuk (1), Setzinger 1 (1) – Kirchschläg er, Moderer, Porsberger 1, Cameranesi, Ograjensek – Egger, Dodero, Broda 1, Rasmussen 1, Mackay. Vezetőedző: Doug Mason.

Kiállítások: 35, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 29-34

Fő a változatosság! Ez a megállapítás már a Graz korábbi vendégfellépésére is igaz volt, azzal a kitétellel, hogy ezúttal három helyett „csak” egy góllal győztek ellenük a fehérváriak itthon.

Szabó Bence kevesebb mint egy perc alatt bevitte az első „tust”, de a vendégek még az első szünet előtt fordítottak, 1-2. Jött azonban két gól, megint a védőktől: Szabó Dániel emberelőnyös és Paul Geiger egyenlő létszámos találatával megint az AV19 vezetett, 3-2. A derbit a második harmad közepén utóbbi végleges fegyelmije fűszerezte, ám a hét emberhátrányából csak kétszer kapott gólt a Fehérvár! Pont ilyen találatokkal fordított megint a Graz a játékrész hajrájára, 3-4.

Azonban továbbra is volt tartás és erő a házigazdákban, még mindig a középső harmadban jártunk, amikor Anze Kuraltot ziccerben faultolták, a megítélt büntetőt Hári János varrta be, 4-4. A harmadik húsz perc is hozott izgalmakat, két hátrányt is ki kellett védekeznie a Fehérvárnak, ám megint jött Kuralt, és a szlovénre ekkor már nem volt ellenszere a Graznak, négy perccel a vége előtt született meg a győztes gól, 5-4.

Az AV19 zsinórban harmadik meccsét húzta be és rápihenhet a csütörtöki Klagenfurt elleni találkozóra.