Oroszlán(y)ra vadásznak

A férfi­kosárlabda NB I. 5. fordulójában elmaradt mérkőzést pótolja szerdán 18 órakor az Alba Fehérvár az OSE Lions vendégeként, Oroszlányban.

Bajnokin közel napra pontosan egy évvel ezelőtt találkozott a két csapat, ugyancsak a Krajnyik Andrásról, az Oroszlány legendás kosárlabdázójáról elnevezett csarnokban. Ezen az összecsapáson igencsak megszenvedett, még Jesús Ramirez irányítása alatt az Alba, és csak a hosszabbításban tudta kiharcolni a győzelmet. Dacára annak, hogy a harmadik negyedben 19 pontos hátrányuk volt a házigazdáknak, az utolsó tíz percben visszakapaszkodtak, sőt még a rendes játékidőben esélyük volt a győzelemre. Aztán nagy kínok árán Darrin Govens és Csorvási Milán két kosara döntött.

Ezt nem szeretnék még egyszer átélni az albások, főleg annak tudatában, hogy a hétfőn Zalaegerszegen szerzett skalppal már nemcsak hazai, hanem idegenbeli győzelmük is van.

Nemrég felkészülési meccsen győzött Egerszegen az Alba, most pedig már tétmérkőzésen is érvényesítette akaratát. Ráadásul foghíjasak is voltak, hiszen kulcsemberek – Vojvoda Dávid, Luka Markovics, Csorvási – hiányoztak, de megmutatta a gárda a karakterét. A 63 százalékos mezőnymutató és az 53 százalékos triplázás önmagáért beszél, de ki kell emelni Lukács Norbertet, aki élt a lehetőséggel, 15 pontot termelt, és a négy légiós mellett igazán megtette a magáét.

Nem véletlenül szólt az elismerés hangján Forray Gábor vezetőedző a találkozó utáni értékelésében.

– Köszönöm a játékosaimnak a hozzáállást, amit az elmúlt hetekben tanúsítottak. A döntő az volt, hogy az első félidőben kaptunk olyan helyzetekből kosarakat, amire készültünk, míg a másodikban ezek elmaradtak. Ezért nyílt ki az olló. Örülök, hogy végre játszhatunk és győzelemmel kezdtük az előttünk álló nehéz sorozatot.

Az OSE Lions együttese ellen már a felkészülés során játszottak, igaz, ez a tesztmeccs vereséggel zárult, bár a félidőben még az Alba vezetett. Majd az OSE a végjátékra fordulva nem adta ki kezéből a mérkőzést, biztosabb kézzel tüzeltek. Az Oroszlány hét találkozón van túl, ezek mérlege két győzelem, öt vereség, és ezzel a 11. helyen állnak. Legutóbb a DEAC vendégeként kaptak ki 92-87-re, a fehérváriaknak főként majd Adrio Bailey, Remy Abell, valamint Bíró Olivér játékára kell majd figyelniük, ők kintről és a palánk alatt is veszélyesek lehetnek.