Örömteli végjáték

Fontos pontokat szerzett a Gárdony-Pázmánd NKK a női kézilabda NB I/B hetedik fordulójában. Dorogon a végjátékban fordítottak a tóparti lányok.

Dorogi ESE–Gárdony-Pázmánd NKK 27-28 (15-16)

Dorog, 110 néző. Vezette: Hantos, Rózsahegyi.

Dorog: Stadler, Pompor (kapusok) – Forgács 3/1, Balogh Viktória, Szűcs R., Szabó D. 4/1, Uresch, Sütő, Kaposvári, Balogh Vivien 6/3, Sárosi 6, Imrei 3, Rideg 2, Forgács 2, Törőcsik. Vezetőedző: Géber Károly.

Gárdony: Lugosi, Magyar, Nagy É. (kapusok) – Hrabovszky 2, Vernes 3, Győrffy 3, Czuczu 1, Karsai 7/2, Hatala 2, Nagy A. 1, Blazsek 3, Ágoston 2, Vörös 4, Lozsi, Bocsi, Piazza. Edzők: Fekete Éva, Virincsik Anasztázia.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 3/2.

Piros lap: Czuczu Frida.

A Dorogi ESE számára létfontosságú volt, hogy legyőzze a gárdonyiakat, hisz a másod­osztály sereghajtója, ám a Fejér megyeieknek sem volt mindegy, mit játszanak, ugyanis feltett szándékuk, hogy elkerüljék a kiesőzónát.

Két rendkívül felkészült együttes találkozott Dorogon, ugyan a Gárdony-Pázmánd NKK azzal okozott némi meglepetést a hazaiak számára, hogy az Eger csapatától szerződtette a 21 éves Bocsi Szonját, aki a védekezés terén és támadásban is nagy segítségére lehet majd a csapatnak, ugyanakkor első számú irányítójával, az NB II-es Tápiószeléhez igazoló Fundák Annamáriával szerződést bontott. Virincsik Anasztázia és Fekete Éva, a tópartiak edzőpárosa így forgórendszerben szerepeltették játékosaikat az irányító poszton, amire a Dorog sokszor nem tudott mit lépni. Nem kezdett jól a Gárdony, de aztán feljavult a játék, és sorozatban kezdték termelni a gólokat, miközben a kapusok is több labdát fogtak. Fordított is a vendég, s a szünetben már Karsaiéknál volt az előny. Fordulás után azonban ismét hullámzóan alakult a meccs, hol az egyik, hol a másik egylet akarata érvényesült, de hozzá kell tenni, hogy a játékvezetés inkább a hazaiakat segítette. A végjátékhoz közeledve a Dorog vezetett, az utolsó percekben is náluk volt az előny, de Karsai Roberta és a sérülése után visszatérő Vörös Szimonetta lélekjelenléte, valamint a pontos lövések sokat jelentettek. Az utolsó percben fordított a Gárdony-Pázmánd, s ki tudta védekezni a Dorog utolsó támadását is, így megérdemelten hozta el a pontokat Dorogról, s megerősítette nyolcadik helyét a tabellán.