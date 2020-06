Örömmel tértek vissza a medencébe a fehérvári vízipólósok

Egy hete foglalták vissza természetes élőhelyüket a Fehérvár Vízilabda SE játékosai a Csitáry G. Emil uszoda strandján, a két hónapos kihagyás pedig rányomta bélyegét a pólósok hozzáállására.

Hosszas gondolkodást követően a Magyar Vízilabda-szövetség úgy döntött, nem folytatódnak a küzdelmek egy korosztályban sem, így az FVSE számára is idejekorán értek véget a küzdelmek. Ha mérkőzéseken nem is, edzéseken már részt vehetnek a fehérvári pólósok, Ágner Zoltán utánpótlásedző pedig optimistán tekint előre.

– Érdekes adalék volt a lezáráshoz, hogy akkor három napja kezdtem el újra edzésbe állni, így számomra is komoly törést hozott az uszodabezárás. A fiúk nagyon sokat edzettek a szünet alatt, lelkiismeretesen csinálták a szárazföldi feladatokat, csak az érettségizőknél látszik egy kis lemaradás. Nem igazán próbáltak linkelni, egy fiatalember volt, aki az egyik heti tesztnél öt héttel korábbi felvételt küldött el, de sikerült kiszúrni a cselt.

Alapozó edzést még nem kezdtünk, egyik bajnokságról sem kaptunk még versenykiírást, de bizakodók vagyunk, hogy egyrészt lesz kvalifikáció – ahol eldől, mely osztályban küzdhetnek az utánpótláscsapatok –, és ott nekünk megfelelő sorsolást kapunk majd. Minden eredményt töröltek az elmúlt csonka szezonból, úgyhogy még az is kérdéses, hogy ott lehetünk-e, de minden szempontból ott kell hogy legyünk. Visszaszoktató szakaszban vagyunk tehát jelenleg, utána próbáljuk a technikai képzést, majd amikor látjuk, hogyan alakulnak majd a bajnokságok, akkor kezdünk bele a „mélyszántásba”.

Nem csak a gyerekek, az edzők is várták már, hogy visszatérhessenek a medence mellé.

– Számomra is nagyon fárasztó volt ez a három hónap, egyáltalán nem arról szólt a „maradj otthon”, mint azt sokan gondolják. Iskolás gyerekekkel akár online órák, akár otthoni feladatok miatt kellett sokat foglalkozni, az óvodásnak a társak hiányoztak, és emellett csináltuk a videós felkészítő anyagokat a srácoknak. Jelenleg itt kint vagyunk a strandon, ahol viszont csak a nagyközönség után, kora estétől tudjuk igénybe venni a vízfelületet. Bízom benne, hogy a vírushelyzet megengedi majd, hogy az uszoda augusztus 1-jei nyitást előrébb hozzák.

Pászti Zalán amellett hogy a remek szezont futó ifjúsági csapatban szórta a gólokat, a felnőtt mezőnyben, az OB I/B-ben szereplő együttesben is szóhoz jutott már az elmúlt két szezon során.

– Furcsa volt visszaszokni, megszokni, hogy úszni kell – sokat –, de nagyon jó volt két hónap után ismét vízilabdázni. Igyekeztem szárazföldön formában tartani magam, de az úszás teljesen más izmokat dolgoztat meg. Nagyon sok idő lesz visszahozni a lemaradást, ez a két hónap rettenetesen sok kihagyást jelentett még ahhoz az egyhez képest is, ami normál esetben a nyári szünet szokott lenni. A szezon lezárását nagyon sajnáltam, vereség nélkül vezettük a tabellát az ifivel, és nagy álmom volt, hogy első helyen zárjon a csapat. Egyénileg nyújthattam volna jobb teljesítményt is, ezért edzem most különösen keményen, de pozitívan gondolok a jövőre. Most, hogy kiöregedtem az ifiből, mindent meg fogok tenni, hogy stabilan az OB I/B-s csapat tagjaként játszhassak.