Örömkönnyekben tört ki a gól után Waltner Róbert

A ZTE vezetőedzője, Waltner Róbert ha nem tart edzést, illetve nem vív edzőmeccset együttesével, érdeklődve szemléli a labdarúgó kontinensviadal eseményeit.

Fehérváron mutatkozott be az élvonalban és került be a válogatottba, később futballozott Argentínában, Cipruson, az Egyesült Arab Emirátusokban és Ausztriában, majd edzősködni kezdett. A szezon zárása előtt vette át a ZTE irányítását, a kék-fehéreket az élvonalban tartotta. Másfél hete edz együttesével, közben természetesen követi az Európa-bajnokságot.

– A mieink szenzációs teljesítményt nyújtottak, a franciák elleni találkozót a helyszínen tekintettem meg a nyolcéves kisfiammal, elképesztő élmény volt. Voltam korábban is válogatott meccsen az új arénában, másfél éve, az Uruguay elleni nyitómérkőzésen, de az Eb hangulatát semmihez sem lehet hasonlítani, életre szóló élményt jelentett mindkettőnknek. Fiola góljának úgy örültem, mintha én lőttem volna. Másnap tévén megnéztem Fityó találatát, megkönnyeztem, pedig nem vagyok érzelgős típus. Engem is elragadott a hangulat, kiabáltam a többi drukkerrel, a stadion atmoszférája vitt magával, nem csak a B-közép üvöltött, hanem mindenki.

Azt mondja, sokkal többet kapott a csapattól, mint amit korábban gondolt. Egyenrangú ellenfelei voltunk a világ élvonalának.

– A portugálok ellen remekül tartottuk magunkat, a 84. percig döntetlen volt az állás, a végére elfáradtunk, de a háromgólos vereség így sem volt reális. Mondjuk előzőleg volt szerencsénk is, Ronaldo ziccert hibázott, ami nem jellemző rá. A franciák ellen éreztem, hogy szoros meccs lesz, be is jött. A németek ellen kiegyeztem volna egy 2-1-es, tisztességes vereséggel, ezzel szemben kétszer vezettünk, megint a 84. percben kaptuk a kiesésünket jelentő találatot. Korábban nem sokszor láttam ilyet, a németek húzták az időt, komolyan tartottak a kieséstől, ami hatalmas elismerése a magyar válogatottnak. Ha valaki azt mondja, egy pontot szerzünk a három derbin, bárki aláírta volna, ezzel szemben összejött kettő, ami könnyen lehetett volna négy, amivel továbbléptünk volna. Felvettük a versenyt a nemzetközi elittel, bátran futballoztunk.

Egyénileg Fiola Attilát, Kleinheisler Lászlót és Sallai Rolandot emeli ki, szerinte ők teljesítettek a legjobban.

– Fiola ellen még játszottam, nagyon jó játékosnak tartottam mindig. Pedig nem a saját posztját játszott, nem pusztán a gólja miatt, végig ment előre, megállás nélkül zakatolt. Kleinheisler főleg a franciák ellen játszott jól, Sallai minden mérkőzésen átlag felett nyújtott, a védelemben is akadtak jó teljesítmények. A miénk volt a halálcsoport a két világbajnokkal, az Európa-bajnokkal, aztán a nyolc közé már nem jutott be egyik sem. Ez is mutatja, egy ilyen viadalon már nagyon kicsik a különbségek, valóban bárki megverhet bárkit. Nagyon sokat számít, ki rúgja az első gólt, mert utána nagyon nehéz fordítani. Le a kalappal a svájciak előtt, akik vezettek, büntetőt hibáztak, majd kaptak a franciáktól hármat. Mégsem rogytak össze, egyenlítettek, a büntetőpárbajt pedig megnyerték. A gallok abba a hibába estek Pogba gólja után, mint a magyar futballisták gyakran szoktak, azt hitték, a folytatásban elég a cipőt kivinni a pályára. Nem volt elég. Azt éreztem rajtuk, hogy nem szakadnak meg a pályán. Mbappé nagyszerű futballista, de korábban alázatosabb volt, látom rajta azokat az allűröket, amelyek Neymarra jellemzőek. Ez pedig nem jó irány. Messi nem viselkedik így. Megértem, Mbappénak is van egója, kell is a futballhoz, de korábban elhivatottabbnak találtam, többet gürizett, szerényebb volt.

Waltnernek nem volt favoritja az eseményt megelőzően, nem szurkol igazán senkinek. A hollandok kiesése a csehek ellen meglepte, sokkal többet várt a tulipánosoktól. A portugálok szerinte jobb csapatot alkotnak, mint a belgák, mégis kiestek, mert nem értékesítették a helyzeteiket. A németek nem győzték meg, úgy gondolja, az angolok egységesek, ráadásul nagyon régen nyertek bármit is, az edző szerint elképzelhető, hogy nagyon messzire jutnak, főleg a végjátékban, ha úgy alakul, otthon léphetnek pályára. Úgy gondolja, vannak versenyben olyan gárdák, amelyek nem jobbak a magyarnál.

– A futballunk fejlődött, az nem kérdés. A Vidi pár éve ott volt az Európa-liga csoportkörében, a Fradi szintén, legutóbb a zöld-fehérek a Bajnokok Ligájában voltak érdekeltek. A válogatott kétszer kijutott az Eb-re, ezek nem véletlenek. Az eredmények magukért beszélnek, a futballban rend van, normális pénzeket lehet keresni, az infrastruktúra fejlődött, a Puskás Stadion mesés, gyönyörű a létesítménye a Fradinak, a Vidinek, a Vasasnak, a Kisvárdának. Korábban nem volt meglepetés, ha három hónapig nem kaptunk fizetést, ez most már nem történhet meg. A jó körülmények látszanak az eredményeken. Fontos, hogy a remek hangulat maradjon, egyre többen menjenek meccsekre, valamint sok gyerek gondolja úgy, hogy futballozni szeretne.