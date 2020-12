Orka-érmek a medencében, diplomáciai sikerek a parton

Az elmúlt hétvégén 10 egyesület részvételével, 250 fős mezőnnyel, sikeresen lezajlott az érdi Aquatic CEWE Kupa, amelyen az Orka SE szinkronúszói kiválóan szerepeltek: 6 arannyal, 2 ezüsttel és 3 bronzzal gazdagították az éremkollekciójukat és öregbítették Fehérvár hírnevét.

A szinkronúszás gyönyörű látványsport, amely könnyednek tűnő mozdulatokkal kápráztatja el a nézőket, miközben a háttérben a sportolók hihetetlenül összetett, több szempontból is embert próbáló munkát vállalnak. A szívósságnak, az erőnlétnek a balerina könnyedséggel kell párosulnia. Nem véletlen, hiszen az úgynevezett kűrt, amikor a látványt a koreografált lábmozdulatok jelentik, hosszú időn keresztül levegő nélkül, fejjel lefelé kell a víz alatt végrehajtania a versenyzőnek.

A fentiekből jól kivehető, hogy mennyire extrém, fizikálisan és mentálisan is összetett mozgásról beszélhetünk. Ennek fényében is hatalmas eredmény, amit a Trungel Viktória, Tőke Teodóra és Molnár Andrea alkotta edzőtrió elért a fiatal versenyzőivel a kétnapos tornán. A koronázóvárosi fiatal szinkronúszók utoljára egy évvel ezelőtt mutathatták meg tudásukat megmérettetésen, így több szempontból is felértékelődött a hétvégén Érden megrendezett Aquatic CEWE Kupa. Bár az esemény zárt kapus volt, az öröm tagadhatatlan, hogy a lányok végre újra versenykörnyezetben lehettek.

Bár az egyesületrészéről a verseny előtt úgy nyilatkoztak, az eredmény másodlagos, igazi éremesőt hozott a kupa az Orka SE számára:

A legfiatalabbaknál, akik előírt gyakorlatsorban indultak, Hegedűs Kisó, György Izabel, Bagi Kála és Galaczi Anna a dobogó legtetején ünnepelhetett, míg a második fokára Pálinkás Noémi és Fülöp Zita állhatott, továbbá Grozeva Darina és Szabó Anett pedig harmadikként zárt. Éppen csak lemaradt a pódiumról Polgár Emma, Simon Emma, Lövész Réka, és Kovács Kamilla az ötödik lett. Párosban is volt mit ünnepelni: a Fazekas Boglárka–Kovács Panni duó kategóriájában első helyet szerzett. Junior szólóban Szabó Virág bronzérmet, felnőtt korosztályban az aranyérem Baranyai Sára nyakába kerülhetett. Némi üröm az örömben, hogy sajnos az utánpótlás csapat szereplését kontakt karantén miatt le kellett mondaniuk a fehérváriaknak.

Molnár Andreától, az Orka SE vezetőedzőjétől megtudtuk, hogy a hétvégi versenyen elért sikerek mellett hatalmas sportdiplomáciai siker is köthető az egyesülethez. A LEN (Európai úszószövetség) tisztújítása során mind az 5 szakág technikai bizottságába került be magyar szakember. A szinkronúszást a székesfehérvári, Orka egyesülethez kötődő Vizi Judit fogja képviselni, aki egyrészt nemzetközi versenybíró, valamint versenyszervezésben is kiváló szakember. Az ő munkájának is köszönhető, hogy a fehérvári Orka Cup verseny a LEN-naptár biztos szereplője, és nemzetközileg elismert szinkronúszó versennyé nőtte ki magát!