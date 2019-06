Öreg röplabdás, nem vén röplabdás!

Ha­gyománnyá vált, hogy a röplabdaidény mintegy lezárásaként seniortornát rendez a MÁV Előre SC. Akárcsak a korábbi években, ezúttal is meghívást kapott a Magyar Senior Válogatott is.

Már csak azért is volt fontos, hogy idén is megtisztelje a megmérettetést a több, egykori ismert játékosból álló válogatott, mivel az előző két kiírásban ők vihették haza a kupát. Nagy kérdés volt, hogy sikerül-e triplázniuk, ebben pedig a Dág KSE és a MÁV Előre SC 2016-ban az NB I-be feljutó csapatai próbálták megakadályozni.

A senior magyar válogatott motorja, a sokszoros válogatott Schildkraut Krisztián – aki kipróbálta magát a német senior­bajnokságban is – örömmel érkezett társaival Fehérvárra.

– A válogatott egy baráti társaságból verbuválódott, melyben vannak neves játékosok, és akadnak olyanok, akik kevésbé voltak a reflektorfényben. Úgy indult, hogy ahová meghívtak bennünket, elmentünk, mostanában kezdtünk támogatókat keresni, hogy minél több versenyen részt vehessünk.

Nagyon jól érezzük magunkat együtt, csupán azt sajnálom, hogy nem tudunk még gyakrabban összejönni, de ez elsősorban az anyagiakon múlik – tudtuk meg. – Ahová azonban meghívnak minket, oda nagy kedvvel elmegyünk! Régebben a 45 év feletti korosztályban indultunk, de most már az 50 évet meghaladó korcsoport közé nevezünk. Vannak még aktív játékosok, akik a Budapest I. osztályban és az NB II-ben szerepelnek, míg a többiek nagy számban edzősködnek.

Utóbbiak táborába tartozik Gazsi Péter is, aki a MÁV Előre utánpótlásában több korosztályt irányít, úgyhogy számára még nagyobb jelentősége volt a Felsővárosi parkettjére lépni. Más kérdés, hogy a Dág elleni meccsükön egy mentése után az egyik tanítványa megjegyezte társainak „Láttátok, mit tud az Öreg!”

– Remélem, hogy van még mit mutatni a „saját gyerekeimnek”! Megtiszteltetés a válogatott tagjának lenni, bár a mozgás sajnos egyre kevesebb. Nyáron szoktunk inkább összejönni, ám a mozdulatok a régiek, bár kicsit kisebbek az emelkedések, de itt mindenkinek a kisujjában van a játék. Fontos az összeszokottság, és éppen erre jók ezek a tornák – hangsúlyozta a szakember.

A tornát a Dág KSE nyerte, a Senior Válogatott és a MÁV Előre 2016 előtt.