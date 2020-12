Optimistán várják az EB-rajtot a tornászok

Amíg az emberek többsége nagy erőkkel készül a karácsonyra, ajándékokat vesz, adventi gyertyát gyújt, ­bejglit kóstol, addig a női tornászválogatott felnőtt és junior tagjai, közte a Dunaferr SE három versenyzőjével éppen azon vannak, hogy a férfiakéhoz hasonló eredményeket szállítsanak a törökországi torna-Európa-bajnokságról.

Szombaton a törökországi Mersin városába utazó női tornászválogatottban három dunaújvárosi sportoló is helyet kapott. A felnőtteknél ketten (Kovács Zsófia és Makovits Mirtill), a juniorcsapatban pedig egy dunaferres (Mayer Gréta) lép a szerekhez a kontinensviadalon, amelyet eredetileg tavasszal és Párizsban rendeztek volna, azonban a Covid-19-járvány teljesen átírta a menetrendet.

A lányokat Draskóczy Imre szövetségi kapitány mellett több edző, köztük Dunaújvárosból Trenka János is elkísérte, aki így nyilatkozott az eddigi tapasztalatokról: – Vasárnap este, éjfél körül érkeztünk meg. Ami a körülményeket illeti: nincs okunk panaszra, a szállás, az étel, minden rendben van. Természetesen az ilyenkor lassan állandónak mondható Covid-teszteket is elvégezték, hétfőn pedig az első edzésen is túlestek a lányok. Ügyesek voltak, amit kellett, azt teljesítették.

A Dunaferr válogatottjai optimisták, mind a rutinosnak mondható Európa-bajnoki ezüstérmes tornász, Kovács Zsófia, mind pedig az első felnőtt világversenyére készülő Makovits Mirtill bizakodó az első edzés után.

A jó példa ragadós, hiszen az Európa-bajnokság legfiatalabb dunaújvárosi résztvevője, Mayer Gréta is derűsen mesélt kinti élményeiről, aki 2017-ben egy franciaországi viadalon átesett a tűzkeresztségen a nemzetközi szereplést tekintve, de Eb és vb tekintetében „első bálozónak” számít: – Nagyon jó itt kint lenni, szép a város és a tengerpart is. Az utazás kicsit hosszú volt, de ki tudtam pihenni magam. Törökországban nagyon figyelnek a vírushelyzet miatt. Ami a saját teljesítményemet illeti, bízom magamban és abban, hogy tudok pontosítani a gyakorlataimon.

A felnőttek pódiumedzése után az is kiderült, ki melyik szeren indul majd. A dunaújvárosiak közül Kovács Zsófia ugráson, felemás korláton és gerendán szerepel, Makovits Mirtill pedig felemás korláton, gerendán és talajon adja elő gyakorlatait.

– Jelenleg jól érzem magam, és nagyon örülök, hogy elsőéves felnőttként kint lehetek az Európa-bajnokságon. Minden erőmmel azon leszek, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam a versenyen. A pódiumedzés is sikerült, megvoltak a gyakorlataim minden szeren. Akadtak pontatlanságok, de összességében elégedett vagyok – mondta lapunknak a helyszínről.

A válogatottból Bácskay Csenge az egyetlen, aki mind a négy szeren bemutatkozik, Böczögő Dorina szerei az ugrás, a gerenda és a talaj, Székely Zója ugrásban, felemás korláton és talajon látható majd. A felnőttek csapatversenyében a selejtezőben öt főből négy léphet a szerekhez, és három eredménye számít, ez alapján lehet bejutni a szombati hattagú csapatdöntőbe. Szintén a selejtezőben dől el, hogy ki kerül be a vasárnapi nyolcfős szerenkénti finálékba, de országonként csak két versenyző. A magyarok csütörtökön helyi idő szerint 14.45-kor lépnek a szerekhez az 1. csoportban, és gerendán kezdenek.

A lányok eddigi teljesítményével a szövetségi kapitány, Draskóczy Imre is elégedett, aki így nyilatkozott a keddi pódiumedzést követően: – Mindenki nagyon várja már a versenyt, a mai nap két legfontosabb híre, hogy mindenkinek negatív lett itt is a PCR-tesztje, és a pódiumedzés után letisztult, hogy ki, melyik szeren indul. Nagyjából a várakozásnak megfelelően teljesítettek a lányok, az utolsó két szer, a korlát és az ugrás kifejezetten jól ment.