Olympiakosz – DUE-Maarsk Graphics 7-6

Pénteken és szombaton rendezték meg a női vízilabda Euroliga négyes döntőjét a Tüskeuszodában. A mezőnyben ott volt DUE-Maarsk Graphics együttese is, akik a sikeresen megvívott elődöntő után a fináléban a görög Olympiakosszal mérkőztek meg.

A pénteki nap során eldőlt, hogy magyar házi döntő biztosan nem lesz a budapesti Euroliga final fouron, az első elődöntőben az UVSE együttese nagy csatában kapott ki az Olympiakosztól. A sérült Gurisatti Grétát az egész tornán nélkülöző Dunaújváros az orosz Uralocskával találkoztak a legjobb négy között. A mérkőzés elején nagyon jól játszott Mihók Attila együttese, a második negyedben 7-3 is volt az állás. A folytatásban azonban az Uralocska összeszedte magát, és gólgazdag első félidő után 8-8 állt az eredményjelzőn. A harmadik játékrészben átvették a játék irányítását az oroszok, a zárónegyedre kétgólos hátránnyal fordulhatott a DUE. Szilágyi Dorottyáék mozgósították az utolsó erőtartalékjaikat, át is vették a vezetést, de végül a rendes játékidő 12-12-es döntetlennel zárult. A büntetőpárbajban Magyari Alda három lövést is hárítani tudott, a dunaújvárosiak pedig bejutottak a szombati fináléba.

A második nap programja magyar szempontból kiválóan indult, hiszen az UVSE a bronzmérkőzésen 15-10-re legyőzte az Uralocskát, így a dupla hazai érem már borítékolható volt a döntő előtt, a kérdés már csak az volt, hogy az a második érem arany vagy ezüst lesz.

A finálé első negyedét az emberelőnyök határozták meg, a két együttes csak fórból volt eredményes. Ebből a párbajból az Olympiakosz jött ki jobban, Plevritou két gólja mellett Eleftheriadou is betalált Magyari kapujába, míg dunaújvárosi oldalon Garda Krisztina volt kétszer eredményes, 3-2.

A második játékrész elején az első emberhátrányt sikerült kivédekeznie a Dunaújvárosnak, majd az egyenlítés is összejött, Szilágyi Dorottya mattolta Diamantopoulout, majd fórból is betalált a magyar játékos, először a mérkőzésen vezetett a DFVE 3-4. Nem sokáig tartott a fejér megyei öröm, hiszen öt a négy ellen egyenlített az Olympiakosz, már a harmadik találatát jegyezte Plevritou 4-4. A folytatásban a védelmek, valamint a kapusok is jól tették a dolgukat, hiába voltak előnyök itt is, ott is, gól sokáig nem született. Ezt a kissé könnyű síppal befújt büntetőt értékesítő Avramidou törte meg, a félidőben 5-4-re vezetett az Olympiakosz. A második játékrészben kissé visszaesett a dunaújvárosiak támadójátéka, a védelem megkülönböztetett figyelmét élvező Garda és Szilágyi helyett nem iratkozott fel senki a gólszerzők listájára a DUE oldaláról.

A harmadik negyed Garda harmadik találatával kezdődött, majd elrontott fórokkal folytatódott, Mihók Attila lányai kétszer is eladták a labdát, de szerencsére a túloldalon sem volt nyoma az első játékrészben látott eredményes előnyjátéknak. Négy perc elteltével Magyari Alda nagyon fontos védést mutatott be, Avramidou próbálkozását hárította a magyar hálóőr. A másik kapu előtt Garda mutatta meg, hogyan kell magabiztosan kihasználni egy hasonló szituációt, ismét vezetett a Dunaújváros 5-6. A negyed végén Tsoukala egalizált, így 6-6-tal fordultak a felek a záró nyolc percre.

A negyedik játékrész nem indult jól a DFVE számára, hiszen Mahieu után Ziegler is kipontozódott, így centerposzton egyre fogytak Mihók Attila opciói. Az utolsó öt percre fordulva egyre jobban látszódtak mindkét csapaton a fáradtság jelei, a feszültség is fokozódott a medencében. Görög időkérés után emberelőnybe támadhatott az Olympiakosz, Plevritou volt eredményes 7-6. Másfél perccel a vége előtt a Dunaújváros is fórban támadhatott, de Szilágyi lövését blokkolták a védők. A DUE a döntő végére kicsit jobban elfáradt, így az Olympiakosz nyerte az Euroligát, a dunaújvárosiak ezüstéremmel zárták a final fourt