Olasz klubok is figyelik Hegedűst

A Nemzeti Sport információi szerint többek között az olasz élvonalban szereplő SPAL csapatának megfigyelői már több alkalommal tekintették meg a helyszínen a magyar utánpótlás-válogatott hátvéd, Hegedűs János játékát.

A Puskás Akadémia FC játékosa az elmúlt hetekben két bombagóllal is felhívta már magára a figyelmet. A Ferencváros ellen közel hatvan méterről talált be, majd a Diósgyőr ellen is szabadrúgásból szerzett gólt, amivel nem mellesleg meg is nyerte csapatának a mérkőzést.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nemcsak kiváló gólszerzési kvalitásai miatt, hanem a posztjából adódóan nagyszerű védekezőmunkájának is köszönhető a külföldi érdeklődés. Hegedűs eddig 11 bajnokin lépett pályára ebben a szezonban.