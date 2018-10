Olasz gárdát fogad az Alba Fehérvár az Európa-kupában

Az itáliai Pallacanestro Varese kosárlabdacsapata látogat a Gáz utcába, kedden 18 órakor, a FIBA Europe Cup F jelű csoportjában.

A honi pontvadászatot két vereséggel kezdte az Alba, majd a két bajnoki között kikapott Dnipróban is a nemzetközi kupában. Ezután viszont beindult a gépezet, az utóbbi hat összecsapást mind megnyerték a kék-fehérek. Ami fontos, a végjátékban rendre a fehérváriak javára billent a mérleg nyelve. A menetelés az ukránok elleni Európa-kupában vívott selejtező visszavágóján kezdődött 23 pontos győzelemmel, aztán a Kecskemét, a Porto, a Jászberény, a Rilski, utoljára pedig a TF-Budapest hódolt be a Fehérvárnak. Utóbbi mérkőzés volt tükörsima, előzőleg egylabdás találkozókat nyert Dzunics Braniszlav együttese, amely bizonyította, hogy a koronázóvárosi kosarasok jó döntéseket hoznak a hajrában. A Tehetséges Fiatalokat könnyedén, 11351-re lépték le Lóránték a múlt pénteken. A bajnokságban is megkezdték az előrenyomulást a Fejér megyeiek, a Pécsnek és a Körmendnek adott zakó nyomán már az első régióban tanyáznak a tabellán, sőt, a három sikernek köszönhetően immár a negyedik helyen várják a szombati, Szeged elleni, hazai bajnokit.

Addig azonban még jut feladat Filipovics Márkóék számára: kedden az olasz élcsapat, a Pallacanestro Varese látogat az Alba Regia Sportcsarnokba. A taljánok hazájukban három győzelemmel és egy vereséggel a 6. helyen várják a folytatást a 16 brigádot számláló, pokoli erős itáliai mezőnyben. A Pallacanestro legutóbb a Trieste csapatát verte hazai pályán 78-66-ra. A nemzetközi porondon sem tétlenkednek a déliek, ugyanúgy két győzelemmel állnak az F csoportban, ahogy az albások. Samokov városában 95-76-ra nyertek a Rilski Portist ellen az első körben, a legutóbbi játéknapon pedig a Portót gyűrték le nagy csatában, 84-75-re. A Fehérvár nyitás gyanánt aratott hosszabbításos, 96-92es diadalt Portugáliában, míg a bolgárokat már itthon verte 84-80-ra, szintén egy végletekig kiélezett küzdelemben. Amennyiben sikerül a Varese felett is diadalmaskodni, úgy a kék-fehérek hatalmas lépést tehetnek meg a továbbjutás felé. Persze, azzal mindenki tisztában van, hogy ehhez előbb az olaszokat kell két vállra fektetni.

Visszatér a megyeszékhelyre a székesfehérvári drukkerek nagy kedvence, a 2013-as bajnoki címben és hazai kupagyőzelemben komoly érdemeket szerző Ronnie Moore. Az Albához a szlovák Nitra és a lengyel Turów Zgortelec érintésével érkező kosaras egy szezont követően állt tovább, majd az ukrán Cherkaski Mavpy után olasz együttesek jöttek: a Juvecaserta, a Pistoia, a nyártól pedig a Pallacanestro.