Október eleji kezdés a reális a jégkorongban

Az online térben értekezhettek a klub vezetőivel a Hydro Fehérvár AV19 szurkolói.

A klub élete első, ám Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnökének elmondása szerint közel sem utolsó online fórumán számos, a fehérvári jégkorong jövőjét érintő kérdés érkezett, különösen gazdasági és keretépítési nézőpontból.

Legelőször is a klub anyagi helyzete került terítékre a szponzori bevételek szempontjából a koronavírus kapcsán. Gál Péter elmondta, a támogatóknak először az emberéletek óvása, majd a munkahelyek megmentése volt az elsődleges célja, és az elkövetkező hetekben lehet ismét felvenni a kapcsolatot. Hangsúlyozta, egyelőre senki sem jelezte, hogy a jövőben elhagyná a klubot, azonban a helyzet továbbra is erősen bizonytalan – a tavalyi költségvetés 70-80 százalékának összegyűjtése a klub célja, amely új támogatók bevonásával valósulhat meg. A nézőtéri elégedettség terén két kérdés érkezett egyaránt pozitív válaszokkal: a kártyás fizetést igyekeznek lehetővé tenni a mérkőzések során, míg a harmadszünetekben előálló tömeget elkerülendő büfészám­növelés is szerepel a tervek között. Örömteli hír volt az elmúlt időszakban, hogy a multifunkciós csarnok közbeszerzési eljárása elindult, míg elkészültét három éven belülre jósolta a klubelnök.

Szóba került a Titánok-projekt, amely kapcsán felmerült a győriekkel kötött, egyelőre meg nem valósuló együttműködés. Ennek megfelelően a szeptemberben induló szezon összes hazai mérkőzést Győrben kellene játszaniuk a fiataloknak, ám ezen a téren is folyik az egyeztetés. Minderre azért van szükség, hogy a jelenleg két profi csapatot működtető klubról lekerüljön egyfajta teher, ami a hosszú távú működést biztosítaná – ez pedig mindenkinek az érdeke, hiszen idén is az osztrák bajnokságban teljesítő csapatban hét védő kap szerződést az egyesülettől, míg szükség esetén a nyolcadik folyamatosan a Titánokból kerülne fel.

Szélig Viktor általános igazgató a 12. csapat címére pályázó ljubljanaiakról értekezett elsőként. Elmondta, hogy a klub támogatná, hogy a szlovének visszatérjenek, emlékeztetve, hogy mindig éles, élvezetes párharcot vívott egymással a két klub. A liga által bevezetett átigazolási stop a Volán transzferstratégiáját is átírta, ám Szélig hangsúlyozta, egy-két pozíciót leszámítva a csapat magja már készen áll a következő szezonra.

Nagyban nehezíti viszont a jelenleg is tartó felkészülést, hogy a játékosok nem tudják, mikor indulhat útjára a 2020/2021-es idény – az eddig tervezett szeptember 18. helyett október elejére csúszhat a szezonkezdés.

Régi szurkolói álom válna valóra az idegenbeli mérkőzések közvetítésével, a liga új televíziós partnere révén pedig eddig úgy néz ki, nagy lépéseket lehet tenni ennek az irányába.