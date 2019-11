Okos játékkal ütötték ki ellenfelüket a Dunaújvárosi Acélbikák

„Lassú víz partot mos” taktikával járt túl a Vasas eszén a Dunaújvárosi Acélikák csapata a jégkorong Erste Liga szerdai játéknapján.

Nem kezdtek eszeveszett módon az esélyesebb vendégek – amolyan komótos, megfontolt hokit játszott Miroslav Ihnacak csapata a nyitó harmad első néhány percében. S miért is kapkodtak volna: a Fradi elleni hosszabbításos vereség után úgy nézett ki, más taktikát kell kitalálniuk a most fehér mezben játszó vendégeknek. Ezt az elvárást voltaképpen sikerült is teljesíteni: a 14. perc legvégén Turcotte lövése csúszott le nagyon, pontosan Lendák Martin botjára – ő Somogyi elé tálalt, aki nem hibázta el az ordító ziccert, 0-1. Három percet kellett várni az előny megduplázására – most Dansereau volt eredményes. Egy tilos felszabadításból elhozott bulit játszotta meg jól a DAB: Mazurek találta meg egy kapu mögötti passzal Azarit, akinek középre tett korongja pontatlan, de mégis kezelhetetlenül gyors volt, így a hazai védőkről Dansereau elé pattant, aki 2 méterről nem hibázott, 0-2.

Okosan játszottak a Bikák, nem kapkodtak, bár ezt a lőlap nem mutatta meg, de nem is kellett – a pontosság többet ért most, ahogy a mellékelt ábra is jól mutatta. A középső etapban – részben talán a kétgólos előnynek is köszönhetően – jött a már jól megszokott rövidzárlat: Czakó Barnabás egy mindenki más számára elveszettnek hitt korongot szerzett meg egy újvárosi harmadból indult bulit követően. Bal oldalról középre centerezett, ám pontatlan passzából se Dósa Krisztián, se Ráduly Norbert nem tudott felszabadítani – Czakó végül kézbe vette az irányítást, s az ide-oda pattogó korongot Hughson mellett a bal felsőbe lőtte, 1-2. A harmad további része is főként a vendégoldalon zajlott. Vérszemet kaptak Ladányi Balázs tanítványai, és sorra dolgozták ki a helyzeteket – ám hiába, az eredményjelzőn nem mutatkozott meg az erőfeszítésük, maradt az 1–2. Dunaújvárosi szempontból briliánsan kezdődött a záró felvonás is: Mazurek és Dansereau zseniális kényszerítőt alkalmazva játszották ki az egész védelmet, beleértve a Vasas kapusát, Sági Mátét is – utóbbi nem ért oda időben a kaput megkerülő Mazurek elé, így ismét kétgólossá nőtt a differencia, 1-3.

A góljuk utáni eredménytelen agresszív középső harmad, és az újabb DAB-találat teljes mértékben szétzilálta az addig sem magabiztos hazai védelmet. Dósa Krisztián félpályás lövésébe Dansereau, majd Azari is belepiszkált, ami megzavarta Ságit, 1-4. Németh Péter volt kellően erőszakos egy hazai tilos felszabadítást követő bedobás után: a kapu mögül középre passzolt, melyből Turcotte tudott eredményes lenni, 1-5. Újból Dansereau – a kanadai jobb szélső ezúttal egy bal oldali átlövésből volt eredményes, a rövid oldalra bombázott a kapus lába mellett, 1-6. A kegyelemdöfést Pinczés Olivér adta meg a piros-kék hazaiaknak: egy szépen kijátszott akció után Sági lába közt helyezte be a hetedik újvárosi találatot, a vége tehát: 1-7.

JEGYZŐKÖNYV

Schiller Vasas HC– Dunaújvárosi Acélbikák 1-7 (0-2, 1-0, 0-5)

Budapest, Vasas Jégcentrum, 150 néző. V.: I. Nedeljkovic, Pálkövi Zs.

Vasas: Sági, Szeles – Bukor, Hetényi, Schmál, Szlama, Turbucz, Farkas,

Inglis, Czakó 1, Csíki, Pápa (1), Surányi, Tornyai, Béres, Páterka, Szalma,

Kováts, Gáspár, Márton, Székely. Edző: Ladányi Balázs

Acélbikák: Hughson – Kovács, Vourijarvi (1), Azari 1(1), Dansereau

2(2), Mazurek 1(1), Baker, Lendák, Silló (1), Somogyi 1, Turcotte

1(1), Dósa, Ráduly, Németh (2), Subotic, Tamás (1), Németh, Gebei,

Gulácsi, Pinczés 1. Edző: Miroslav Ihancak.

Kapura lövések: 31:34 Kiállítás: 8, illetve 10 perc