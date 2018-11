Oda-vissza verte a PAOK-ot a Vidi

A magyar labdarúgás felemelkedéséért szállt harcba a Mol Vidi FC együttese a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 4. fordulójában. A fehérváriak a PAOK Szalonikit hazai környezetben is megpróbálták két vállra fektetni.

Szerencsés lehet az a sportbarát, aki emlékei között őrizheti a Videoton SC harminchárom évvel ezelőtti menetelésének örömittas pillanatait. Nagy kincs birtokában vannak ők, hiszen azóta nem szárnyalt magyar labdarúgó-együttes olyan magasságokban, mint az akkori, Kovács Ferenc dirigálta Vidi. Azonban az 1984-85-ös UEFA-kupa-meccseket még nem látó, a Dukla Praha, a Paris Saint-Germain, a Partizan Belgrád, a Manchester United és a Sarajevo Zeljeznicar kiverésének, vagy a Real Madrid Bernabeu-beli legyűrésének oly édes hangulatát még át nem élő szurkoló talán csak 2012-ben, a Paulo Sousa vezette Videoton El-szereplésekor, no és most készülődhetett hasonló eufóriában a Mol Vidi FC fellépésére. Mert végre megint volt komoly tétje egy nemzetközi derbinek, melyet magyar focicsapat vív. Ráadásul újfent a fehérváriak képviselik a honi labdarúgást Európában. Az európai csúcsfutball közvetlen közelében.

A Chelsea ámokfutása mellett az L csoport többi három csapata is versenyben volt a továbbjutásért vívott ádáz küzdelemben a negyedik forduló előtt, a BATE, a PAOK és a Vidi is 3 pontot gyűjtött csütörtök estig. Marko Nikolics alakulata azzal, hogy Szalonikiben Huszti és Stopira góljaival 2-0-ra verte a PAOK-ot, saját magának teremtett esélyt arra, hogy hosszú évtizedek után ismét ott legyen a kontinens legjobbjai között. Mert mindenki tudta, ha a Groupama Arénában is nyer a Vidi a görögök ellen, nagyon közel kerül a továbbjutáshoz. Aki a sportot, a futballt szereti, nem élhet a siker íze nélkül. Ezért fogyott el minden belépő, 19 800 nézőt vártak a meccsre.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az Albert Flórián utcán gyülekező görög szurkolósereg kellős közepén átható vadkenderfüst keveredett a levegőben, 18 óra 6 perckor azonban már az arénán belül szárnyalt a PAOK-drukkerek erőteljes hangorkánja – mikor megkezdték a bemelegítést a vendégjátékosok. Akik sorát nem forgatta fel különösebben a két gárda legutóbbi összecsapásához képest Razvan Lucesu, a PAOK trénere. Három helyen változtatott a kezdőn a román edző, a brazil Léo Jaba, a svéd Wernbloom, valamint a szerb csatár, Prijovics foglalta el egyébként megszokott helyét a csapatban. Marko Nikolics azonban semmin nem variált, ugyanazokat a harcosokat küldte csatába, akik Szalonikiben már rájöttek, milyen érzés csapást mérni a PAOK-ra.

Amikor útjára indult a labda, meglepően hatott, hogy mégsem volt telt ház a stadionban, a kétezer fős görög tábor túlkiabálta a magyarokat. Ahogy arra számítani lehetett, a PAOK rögtön nekirontott a Vidinek, járatták a labdát, de alig telt el két perc, mikor Huszti-Milanov-Scsepovics volt a laszti útja, a csatár Negonak tette ki, a beadás azonban vendégvédőt talált, de ez is elég volt ahhoz, hogy úgy igazából felzúgjon a „Hajrá Vidi!”. A szaloniki együttes továbbra is higgadtan szövögette támadásait, a 7. percben Léo Jaba ívelte az ötös túloldalára a labdát, Limnosz fejese azonban erőtelen volt. A fehérváriak árnyékként követték a PAOK szürke mezeseit, majd a megkaparintott labdákat rendre Scsepovicsnak próbálták feljátszani, hogy tartsa, míg felzárkóznak a társak. .A 16. percben jutott el első szögletéhez a PAOK, El Kaddouri tekerte be a labdát, Crespo fejelt 10 méterről a kapu fölé. A 20. perc elején aztán Huszti emelte a játékszert a tizenhatoson belülre, Scsepovics elől halászta le Pahalakisz kapus. Nem mindig volt rend a fehérváriak játékában, helyezkedési hibák és pontatlan átadások hiúsították meg többször is, hogy a kapu felé induljon a csapat. A félidő derekától egyre többet birtokolta a labdát a Vidi, párharcokat is nyertek Negoék, s a 32. percben Huszti készülődhetett az első hazai szögletre, labdáját Prijovics fejelte ki. Huszti nem tétlenkedett, Scsepovicsot ugratta volna ki remek ütemben, de hosszú volt az átadás, kilépett a kapus. Lüktetővé vált a játék, s olykor harcossá, még a barátok sem kímélték egymást, az egyik zöld-foki-szigeteki válogatott védő, Varela talpalta le a másikat, Stopirát. A félidő zárásaként Fiola fűzte át magát három görögön is, Milanovhoz passzolt, aki kilőtte Varelát, a labda maradt a fehérváriaknál, végül Milanov lőtt 18 méterről – a keresztléc fölé. 45 perc alatt egyik fél sem találta el a kaput, a görög bajnokság listavezetője nem alkotott nagyot, sőt, inkább az történt a pályán, amit a Vidi akart. Hasonlított az összecsapás a szaloniki párharchoz, igaz, a szünetben akkor már „sima” volt a meccs…

Hatalmas lendülettel, és látványos támadásokkal rohamozott a Vidi a szünet után. S ez bizony nyerő húzásnak bizonyult, mert mikor Vinícius is felzárkózott egy akcióhoz a második hullámból, létszámfölénybe kerültek a hazaiak, Vini visszakapta a labdát, amit lágyan középre emelt, Georgi Milanov pedig 7 méterről könyörtelenül bólintott a rövidsarokra négy védő között, 1-0. A PAOK rögtön cserékkel reagált, beállt a holland Biseswar, majd Akpom is, de a Vidi továbbra is kiválóan játszotta fociját, védekezett, és veszélyes kontrákat indított. Nikolics-mester is frissített, a gólszerző helyett Nikolov jött, s Kovács István is szóhoz jutott. Ahogy azt a fehérváriak szerb szakvezetője kérte, teljesítették a játékosok, harcosan és okosan futballoztak. Az sem rendítette meg őket, mikor Stopira csúnyán összefejelt Léo Matos-szal, a Vidi védője néhány percnyi ápolás után visszatért a harctérre. A hajrába lépve mattot adhattak volna piros-kékek, egy kontra végén Hodzic perdített az egyedül érkező Nikolov elé, a macedón játékos távolról tüzelt, de a kapus támaszkodó lábát találta el.Az utolsó percekben egykapuzott a PAOK, de 180 perc alatt sem tudta bevenni a fehérvári kaput.

Miután a Chelsea 1-0-ra nyert a BATE otthonában, már biztos továbbjutó, de a legfontosabb, hogy a Vidi FC az L csoport második helyén áll, azaz jelenleg továbbjutó a négyesből.

Mol Vidi FC–PAOK Szaloniki 1-0 (0-0)

Budapest, Groupama Aréna, 17 208 néző. V.: Ali Palabiyik (török).

Vidi FC: Kovácsik – Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira – Hadzic – Nego, Huszti (Kovács I., 66.), Pátkai – Milanov (Nikolov, 58.) – M. Scsepovics (Hodzic, 77.). Vezetőedző: Marko Nikolics.

PAOK: Paszhalakisz – Léo Matos, Varela, Crespo, Tosca – Sakhov, Wernbloom – Limniosz (Biseswar, 60.), El Kaddouri (Akpom, 63.), Léo Jaba (Warda, 70.) – Prijovics. Vezetőedző: Razvan Lucescu.

Gól: Milanov (49.)

Sárga lap: Fiola (20.), Hadzic (49.), Nikolov (60.) illetve Léo Jaba (29.), El Kaddouri (47.), Sakhov (82.