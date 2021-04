Oda a DUE-Maarsk Graphics pályaelőnye

Az E.ON női vízilabda OB I. 12. fordulójából elhalasztott mérkőzésen DUE-Maarsk Graphics csapata az UVSE Hunguest Hotels vendége volt a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában. A fordulatos találkozót nagy csatában, egy góllal nyerte meg az UVSE.

Ezt ne hagyja ki! Továbbra is uszít a baloldal a sikeres oltási program ellen

Igazi rangadót rendeztek a fővárosban, a tabellán veretlen DUE Maarsk Graphics a második helyen álló UVSE Hunguest Hotels ellen ugrott a medencébe. Az idei szezonban bajnoki, illetve kupamérkőzésen már kétszer találkoztak a felek, mindegyiken dunaújvárosi győzelem született.

Az első akciót az UVSE vezethette, majd a hazaiak támadhattak előbb emberelőnyben is, de Ábel-Antal Dóra csak kapufáig jutott. A mérkőzés első gólját a DUE szerezte, Gurisatti Gréta harcolt ki büntetőt, amelyet maga a sértett értékesített. 0–1. A 4. percben egyenlített az UVSE, Faragó Kamilla talált be. 1–1. Támadásban sok hiba csúszott mindegyik csapat játékába, de ha a másik szemszögből nézzük, a kapusok és a védelmek végezték jól a dolgukat. Sokáig nem rezdültek meg a hálók, aztán a játékrész utolsó percében két gól is született. Előbb emberelőnyből Rebecca Parkes mattolta Magyarit, majd a túloldalon szintén létszámfölényben Horváth Brigitta volt eredményes. 2–2.

A második negyed elején Garda Krisztina értékesített egy megítélt ötméterest, majd távolról is betalált, így először vezetett kettővel a Dunaújváros 2–4. Mihók Attila lányainak nem sikerült háromra duzzasztani a különbséget, az UVSE pedig büntetett, Keszthelyi Rita úszott meg emberelőnyben és közelről nem hibázott. Egy többperces gólcsend következett a mérkőzésen, a két kapus, Gangl és Magyari eszén sem tudtak túljárni a csapatok. Az utolsó percre fordulva Ziegler Diána kiállítása után Baksa Vanda egyenlített. 4–4. Az első félidőre ideges légkör volt a jellemző, rengeteg kiállítást és kontrát ítéltek a játékvezetők, mindössze egy akciógól született.

A harmadik negyedben sem változott a játék képe. Garda Krisztina hamar begyűjtötte a harmadik kiállítását is, így rá a folytatásban már nem számíthattak a vendégek. Másfél perc eltelte utána Gurisatti büntetőből szerezte meg ismét a vezetést a Dunaújvárosnak, majd Brezovszki előnyös gólja után ismét kettő volt az előny. 4–6. Nem váratott sokára a hazai válasz, szintén fórban Rybanska lőtt pontosan. 5–6. Mucsy Anna tett róla, hogy újra két gólos legyen a vendégek előnye, de 3 másodperccel a játékrész vége előtt egy újvárosi figyelmetlenség után Keszthelyi talált be 6–7.

A záró negyedben gyorsan egyenlítetek az újpestiek, Ábel-Antal talált be, majd Rebecca Parkes révén hosszú idő után vezetett újra az UVSE 8–7. Nem sokáig élvezhették az előnyt a hazaiak, Horváth Brigitta mattolta Gang Edinát, majd egy újabb emberelőnyös találatnak köszönhetően már ismét a vendégek vezettek, Szellák Csenge volt eredményes 8–9. Ábel-Antal kiállítása után újra a kétgólos előnyért támadhatott a DFVE, de Gurisatti lövését Gangl hárította, az ellentámadás során Parkes maradt teljesen egyedül középen, közelről nem hibázott, újra egyenlő volt az állás. 9–9. Az utolsó két percre fordulva Magyari védett hatalmasat Keszthelyi próbálkozásánál. 40 másodperccel a vége előtt a Dunaújváros támadhatott, de a játékvezetők kontrát ítéltek. Az utolsó másodpercben megszerezte a vezetést –és ezzel együtt a győzelmet is – az UVSE, Baksa Vanda talált be. A hazai siker egyben azt is jelenti, hogy az alapszakaszt az újpestiek nyerték, így ők kezdhetik pályaelőnnyel a finálét.