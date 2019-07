Nyolcadik lett Takács Bogi

Az Alba Regia Atlétikai Klub több versenyzője is megmérette magát az U20-as atlétikai Európa-bajnokság második napján.

A kalapácsvető Brandl Lilla erős mezőnyben küzdött a szerrel, ami most nem is engedelmeskedett igazán a fehérvári dobóatlétának. Az első két kísérlete volt csak érvényes, s egyik alkalommal sem szállt olyan messze a kalapács, hogy az döntőt ért volna. Elsőre 54,75 métert dobott Brandl, majd 56,54 méterre reptetett, de így is több mint egy méterrel elmaradt idei legjobbjától, a Fehérváron dobott 57,57 métertől. A 18. helyen zárta az Eb-t. Németh Zsanett viszont 60 méteren túlra vetette a kalapácsot, így döntőbe jutott.

A férfiak 400 méteres gátfutás számában nyargalt Csókás Nikolasz, aki rögtön az első előfutamban viaskodott. A 18 éves arakos 54,26-os ideje nem ért döntőt, futamában a hatodik, összesítésben a 24. helyen végzett. A Dunakeszi VSE atlétája, Huller Dávid másodikként jutott a középdöntőbe. A várva várt női 400 gáton Mátó Sára egyértelművé tette, hogy nem véletlenül áll az európai ranglista harmadik helyén. A negyedik előfutamot 59,47 mp-es idővel nyerte, így „helyről” jutott a középdöntőbe. Egyéni csúcsától (57,57)közel két másodperccel maradt el, de az összevetésben így is a kilencedik leggyorsabb volt a mezőnyben. A másik magyar, Molnár Janka (Budafok) is továbblépett.

A nap csúcsversenyében térdelt rajtgépbe Takács Boglárka. A 17 éves móri lány 11,66 másodperces idei és egyben egyéni legjobbjával a 100 méteres döntőben a „leggyengébb” volt, de az ifjúsági Eb-ezüstérmes arakos versenyző titkon dobogóra pályázott. Az irtózatosan erős mezőnyben jól elkapta a rajtot, s próbálta tartani a tempót a versenytársakkal. Végül azonban papírforma eredmény született, az olasz Vittoria Fontana új U20-as nemzeti csúccsal, 11,40 másodperces eredménnyel lett Európa-bajnok. De csak a célfotó döntött a javára, a holland N’ketia Seedo századra pontosan annyit futott, mint az olasz hölgy. A bronzérem a spanyol Jael Bestue nyakába került (11,59). Takács Boglárka végül nem tudta tovább faragni a svédországi Eb-n mutatott tendenciát, a döntőben futotta a „leglassabb” 100 méterét, s 11,76-os ideje a nyolcadik helyre volt elég. De nem lebecsülendő, hogy finalista volt az Eb-n.